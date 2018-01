Con il campionato fermo, Emery approfitta della Coppa di Francia per far giocare molte delle stelle del suo Paris Saint Germain. La capolista della Ligue 1, è scesa in campo in casa del Rennes, altra formazione del massimo torneo, portando a casa un rotondo 6-1. Un risultato ottenuto con la solita prestazione eccezionale per i Bleus trascinati da Mbappé, Neymar e Di Maria, tutti e 3 autori di una doppietta.

Tutto facile per il Psg nella sfida valida per il quarto turno della Coppa di Francia in casa del Rennes. La formazione di Emery ha vinto 6-1 fuori casa: reti di Mbappe, Neymar, Di Maria ed ancora Neymar tra il 9′ ed il 43′ del primo tempo; gol della bandiera della squadra di casa su rigore con Bourigeaud e nel finale (74′ e 75′) ancora due reti dei parigini con Di Maria e Mbappe per l'1-6 finale. Imbarazzante il divario in campo tra le due squadre, con i bleus che anche senza Cavani, hanno regalato spettacolo con trame di gioco efficaci e divertenti.

Tutte le partite dell'ultimo turno di Coppa di Francia. Spiccano le sconfitte del Nizza e del Bordeaux: Pontarlier-MONTPELLIER 2-4 dcr, GFC Ajaccio-GRENOBLE 1-2, Le Mans-LILLE 2-4, TOLOSA-Nizza 1-0, GUINGAMP-Niort 1-0, Moulins Yzeure-MONACO 2-5, Hazebrouck-CAEN 0-2, Nancy-LIONE 2-3 (sabato) Angers-LORIENT 0-2, MARSIGLIA-Valenciennes 1-0 dts, SAINT-ETIENNE-Nimes 2-0, STRASBURGO-Dijon 3-2 dts, GRANVILLAISE-Bordeaux 2-1 dts, Dunkerque-METZ 2-4, Still-TROYES 0-1, SOCHAUX-Amiens 6-0, USM Senlis-NANTES 0-4, Rennes-PARIS SG 1-6 (in maiuscolo le qualificate)