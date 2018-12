Il Psg per la prima volta in stagione non trova i 3 punti. Dopo 14 successi consecutivi, la formazione di Tuchel è stata bloccata sul pareggio dal Bordeaux abile a rimontare in due occasioni i Bleus in vantaggio prima con Neymar e poi con Mbappé. Serata da dimenticare dunque per la formazione della Tour Eiffel che ha dovuto incassare l'infortunio di Neymar uscito nel corso del secondo tempo per un problema di natura muscolare

Psg, si ferma a 14 la striscia di vittorie consecutive in Ligue 1

Si ferma dunque a 14 la striscia di vittorie consecutive del Paris Saint Germain nella Ligue 1. La formazione campione di Francia ha pareggiato 2-2 sul campo del Bordeaux nel posticipo della 15a giornata. Una sorpresa dunque per i Bleus che due volte in vantaggio, prima con Neymar e poi con Mbappé, sono stati raggiunti da Briand e dall'ex Atalanta Cornelius a 6′ dal termine. Un risultato che non compromette lo strapotere del Paris Saint Germain che resta in pieno controllo del torneo con 14 punti sulla seconda della classe Montpellier.

Infortunio per Neymar, cosa si è fatto il brasiliano

Oltre al risultato le brutte notizie per il Psg arrivano dalle condizioni di Neymar. Il brasiliano autore di una buona prova impreziosita dal gol del momentaneo 1-0, è stato costretto a lasciare il campo nella ripresa. Il motivo? Un nuovo infortunio di natura muscolare all'adduttore destro. Una ricaduta probabilmente per O'Ney che già aveva accusato un fastidio in occasione dell'impegno con la nazionale brasiliana, che aveva fatto suonare il campanello d'allarme. La speranza di tutto il club è che non si tratti di nulla di grave, con la speranza di recuperare l'attaccante in vista del match di Champions, decisivo, contro la Stella Rossa. Una partita alla portata dei parigini che non vogliono correre rischi, e disporre della miglior formazione possibile