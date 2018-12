Dopo la sconfitta al Parco dei Principi di Parigi Jurgen Klopp aveva criticato l'atteggiamento antisportivo dei francesi soprattutto nel secondo tempo: cadevano come fossero morti, erano sempre a terra… In una partita fondamentale per il passaggio agli ottavi di finale di Champions, la condotta di gioco dei transalpini ha sollevato dubbi e proteste, in particolare la tendenza di Neymar a fare un po' troppa scena. E così il fenomeno brasiliano è finito prima nel mirino di un ex giocatore dei Reds, Jamie Carragher, poi di Frank Leboeuf, l'ex difensore della Francia campione del Mondo nel '98. Non ha usato giri di parole né fatto troppi complimenti e quando, nel corso della trasmissione ‘Footissime', gli hanno chiesto un giudizio è entrato a gamba tesa su O Ney.

E' stato imbarazzante – ha ammesso -. Se continuerà così per tutta la carriera sarà ricordato per questo e non per il grande giocatore che è. Se fossi un arbitro non fischierei falli in suo favore perché nella maggior parte dei casi la sua è una sceneggiata, una cosa molto fastidiosa per tutti.

Per nulla tenero nei confronti dell'ex Barcellona, Leboeuf rincara la dose. Come avrebbe marcato Neymar ai suoi tempi? Semplice, semplice la risposta… gli avrebbe riservato un trattamento speciale, di quelli che assomigliano tanto a una bella lezione difficile da dimenticare.