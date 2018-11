Il derby è derby e se diventa una partita pazza è ancora meglio. Sette gol, capovolgimenti di fronte, emozioni e alla fine a festeggiare è stata l'Inter che si è imposta 4-3 sul Milan proprio nei minuti di recupero, con i rossoneri ridotti in 10 contro 11. Decisiva la rete di Merola, che ha risposto al doppio recupero dei rossoneri sempre in partita fino alla fine.

Nulla è andato come era previsto. A Varese i nerazzurri prima dominano, poi si perdono, vengono raggiunti, quindi reagiscono e vincono. Una gara dalle mille sfaccettature che condanna oltremodo il Milan bravissimo a restare sempre in partita malgrado anche il doppio svantaggio.

Le emozioni del match

Il match si apre già al 33’ quando Salcedo non fallisce a centro area, ripetendosi tre minuti dopo con l’assist per Corrado che infila ancora una volta Plizzari sul primo palo. La risposta del Milan c'è, con Capanni che riapre il match. La rimonta viene completata al 56’, col gol di Vigolo ma è il momento della reazione dell'Inter: il neo entrato Persyn trova il 3-2 prima del nuovo pareggio al 70’ di Sala. Tutto sembra oramai deciso ma ecco che prima arriva l’espulsione per doppia ammonizione di Barazzetta e con il Milan in sofferenza estrema in mischia, ci pensa Merola a decidere il derby: 4-3.

Il tabellino di Milan-Inter Primavera 3-4