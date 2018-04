Jurgen Klopp è pronto a tornare a pescare in Serie A. Il manager tedesco del Liverpool segue con molto interesse il nostro campionato, soprattutto dopo aver piazzato il colpaccio Salah: l'egiziano arrivato per 45 milioni dalla Roma, è letteralmente esploso con la maglia dei Reds con 38 gol in 43 partite. Ecco allora che l'ex Borussia Dortmund, ha messo nel mirino un altro calciatore di talento da "valorizzare" ulteriormente, ovvero Lorenzo Insigne.

Insigne perno del Napoli, ma le cose potrebbero cambiare

Al momento la posizione del "Magnifico" del Napoli non sembra essere in discussione, almeno a livello contrattuale. Il recente rinnovo fino al 2022 con tanto di ritocco dell'ingaggio fino a 3.6 milioni di euro però non basta a blindare il ragazzo, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta eccezionale superiore ai 65 milioni di euro. Ancor prima delle cifre però bisognerà capire la volontà di Insigne, tornato ad esternare il suo malumore nei confronti dei tifosi del Napoli negli ultimi minuti di Napoli-Chievo.

Perché Insigne potrebbe lasciare Napoli

Ancora una volta l'esterno offensivo di Sarri si è sentito messo in discussione e non si è lasciato scivolare addosso qualche mugugno di troppo dopo giocate non gradite. Un nervosismo che i compagni sono riusciti solo in parte a "nascondere", con Insigne che dunque è tornato a vivere situazioni del passato che forse considerava ormai un lontano ricordo. Una situazione che lo ha infastidito e che magari chissà potrebbe anche incidere in futuro nelle sue scelte, soprattutto nel caso in cui dovesse tornare a ripetersi. Il numero 24 vorrebbe un incitamento costante, anche alla luce del suo feeling con la maglia che lo ha spinto in passato a restare in azzurro a prescindere dalle prestigiose offerte ricevute.

Klopp vuole Insigne al Liverpool, ecco i motivi

Da qui alla prossima estate dunque occhi puntati sul numero 24 del Napoli da parte di Klopp pronto a sfruttare, magari anche con l'auto di Mino Raiola (riavvicinatosi a Insigne negli ultimi mesi) ogni spiraglio per portarlo a Liverpool. D'altronde il talento azzurro avrebbe tutte le carte in regola per far bene tra i Reds, raccogliendo l'eredità di Coutinho trasferitosi a suon di milioni al Barcellona. Con lui la squadra inglese avrebbe un giocatore importante sulla corsia offensiva sinistra, capace di formare con Salah alternandosi con Mané, una coppia da urlo a sostegno del terminale offensivo Firmino con quelle doti tecniche, balistiche e quell'imprevedibilità tanto gradite al manager tedesco.