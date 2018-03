Dal terreno di gioco, alle stanze del calciomercato. Milan e Arsenal, le due squadre che si affronteranno negli ottavi di finale di Europa League, potrebbero ritrovarsi a darsi battaglia in sede di trattative. L'oggetto dei desideri conteso da entrambi i club potrebbe essere Jakub Jankto, il talento ceco dell'Udinese che si è ben disimpegnato nella sua esperienza italiana. A confermare l'interesse di rossoneri e Gunners ci ha pensato il suo agente Giuseppe Riso, che cura gli interessi anche di altri talenti che militano in Serie A, come Caldara, Gagliardini, Cristante e il Papu Gomez.

Jankto nelle ultime notizie di calciomercato di Milan e Arsenal

Non è un mistero l'interesse del Milan per il classe 1996 della nazionale ceca. Già da tempo Jankto è finito nell'orbita di mercato dei rossoneri, che hanno a più ripreso sondato il terreno per lui. Difficile rimanere indifferenti di fronte ad un calciatore che ha dimostrato margini di crescita importanti. A rendere tutt'altro che semplici le cose però è l'inserimento dell'Arsenal, club storicamente attento ai giovani più talentuosi del palcoscenico calcistico internazionale

La conferma dell'agente di Jankto sull'interesse dei rossoneri e dei Gunners

In un'intervista concessa ai microfoni di RMC Sport, Giuseppe Riso agente di Jankto ha confermato che Milan e Arsenal sono due profili papabili per il suo assistito: "Milan o Arsenal? Sono squadre papabili, Jankto è un profilo importante: abbiamo deciso con i Pozzo di non affrontare il discorso a gennaio, per permettergli di crescere e maturare. Milan e Arsenal sono squadre attente ai profili giovani, ne parleremo sicuramente".

in foto: Le doti tecniche di Jankto (foto Sofascore.com)

Quanto vale Jankto sul mercato

In passato indiscrezioni di mercato hanno rilanciato la possibilità di uno scambio tra Milan e Udinese. Una prospettiva che non si è mai concretizzata, con i friulani che non hanno certo alcuna intenzione di privarsi di un talento come Jankto se non dietro la possibilità di incassare cifre importanti. Per il calciatore che nella scorsa annata ha rinnovato fino al 2021, la base d'asta potrebbe essere quella di circa 15 milioni di euro. Una cifra però destinata a lievitare in maniera esponenziale, soprattutto nel caso in cui si dovesse scatenare un'asta per lui. Smentita anche l'esistenza di una clausola rescissoria, venuta fuori in un primo momento a corredo delle voci relative di un interesse anche della Juventus.

Perché Jankto potrebbe far comodo al Milan

Perché Jankto potrebbe far comodo al Milan? Semplice, il ceco è un calciatore che potrebbe tornare utile a tantissime squadre. Giovane, talentuoso e soprattutto duttile il centrocampista è il classico profilo che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione. Può giocare praticamente in tutti i ruoli della mediana, e anche a ridosso delle punte. Quantità e qualità per un ragazzo che oltre ad essere abile in fase di recupero palla, è capace anche di far male come incursore. Se a tutto aggiungiamo anche i piedi buoni, che gli hanno permesso di realizzare reti di pregevole fattura, ecco allora un profilo che potrebbe completare al meglio il reparto mediano di Rino Gattuso. A meno ovviamente, di richieste esagerate da parte dell’Udinese.