Il mercato invernale del Milan non sarà scoppiettante come quello della scorsa estate ma pare che Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone stiano già lavorando per il futuro. In questa sessione non dovrebbero esserci movimenti in entrata e si sta concentrando principalmente sui colpi in uscita a partire da Gustavo Gomez e Paletta fino a José Mauri.

Il dover restituire il prestito fatto dal Fondo Elliot entro ottobre 2018 potrebbe portare a cessioni illustri a giugno, vista l'impossibilità di raggiungere la Champions League, ma questo non fermerà le manovre rossonere, soprattutto in prospettiva.

Obiettivi: Jankto o Demirbay a giugno.

Gli obiettivi del Milan riguardano tutti il centrocampo: la società rossonera sarebbe alla ricerca di una mezzala di qualità e sta osservando Jakub Jankto dell'Udinese, Kerem Demirbay dell'Hoffenheim e Moussa Dembelè del Tottenham. Per la squadra meneghina è necessario incorporare un centrocampista dinamico e di qualità. Il Milan non dovrebbe far registrare ingressi a gennaio ma non è escluso un tentativo in extremis.

in foto: La scheda di Jankto. (transfermarkt.it)

Lo Swansea su André Silva.

Nuovo interessamento per André Silva, attaccante portoghese acquistato dal Milan in estate per 38 milioni di euro che non ha convinto nella prima parte di stagione. La stampa gallese questa mattina riporta del forte interessamento dello Swansea City, club alla ricerca di una prima punta per la seconda parte di stagione.

Yonghong Li difende il Milan: Operazione regolare.

Il proprietario del Milan, l’imprenditore cinese Yonghong Li, non aveva mai fatto sentire la sua voce. Ieri però il presidente rossonero ha sentito l’esigenza di dover difendere il suo club dai continui attacchi su alcuni, specifici quotidiani, che hanno paventato l’ipotesi (smentita, per altro, dalla Procura di Milano), di un’indagine sulla cessione del Milan da Fininvest alla sua Rossoneri Sport Investments Luxembourg, datata 13 aprile 2017.