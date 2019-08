Riparte la Premier League, il Liverpool di Jurgen Klopp che questa sera (calcio d’inizio ore 21) affronta ad Anfield il neopromosso Norwich apre l’edizione 2019/2020 del massimo campionato inglese. I Reds, candidati al ruolo di principali antagonisti del Manchester City di Pep Guardiola che da due anni si aggiudica il trofeo precedendo proprio la compagine del Merseyside (lo scorso anno addirittura di un solo punto), aprono dunque la caccia a quel titolo che manca ormai dalla propria bacheca da quasi 30 anni (l’ultimo successo risale alla stagione ‘89/’90).

La novità regolamentare della Premier League 2019/2020

Con il match tra i campioni d’Europa in carica e il Norwich si apre dunque la Premier League 2019/2020 che presenterà una novità regolamentare rispetto al passato: in caso in cui due squadre terminino il campionato a pari punti non saranno più la differenza reti e il numero di gol realizzati a decidere la classifica, bensì gli scontri diretti come accade nella nostra Serie A.

Il programma della prima giornata

Detto ciò andiamo a vedere adesso quale sarà il programma di questa prima giornata della Premier League 2019/2020 che si chiuderà con il big match di Old Trafford tra il Manchester United e Chelsea:

Venerdì 9 agosto

ore 21: Liverpool-Norwich

Sabato 10 agosto

ore 13.30: West Ham-Manchester City

ore 16: Bournemouth-Sheffield United, Burnley-Southampton, Crystal Palace-Everton e Watford-Brighton

ore 18.30: Tottenham-Aston Villa

Domenica 11 agosto

ore 15: Leicester-Wolverhampton e Newcastle-Arsenal

ore 17.30: Manchester United-Chelsea

Le 20 squadre ai nastri di partenza della Premier League 2019/2020

Dopo l’exploit europeo delle squadre inglesi che nella passata stagione hanno monopolizzato sia la finale di Europa League (nella quale il Chelsea ha avuto la meglio sull’Arsenal) che quella di Champions League (con il Liverpool che ha battuto il Tottenham), sono altissime le aspettative in vista di questa nuova edizione del massimo campionato inglese che prenderà il via oggi. Ci si attende dunque un torneo all’insegna dell’equilibrio con squadre chiamate a confermarsi, altre a riscattarsi dopo l’ultima deludente annata e altre ancora pronte a sorprendere. In attesa che il campo emetta i suoi primi verdetti andiamo dunque a vedere quali sono le probabili formazioni delle 20 compagini ai nastri di partenza di questa Premier League 2019/2020:

MANCHESTER CITY

4-3-3: Ederson; CANCELO, Stones, Laporte, Mendy; D.Silva, RODRI, De Bruyne; B.Silva, Aguero, Sterling.

LIVERPOOL

4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

MANCHESTER UNITED

4-2-3-1: De Gea; WAN-BISSAKA, MAGUIRE, Jones, Young; Pogba, Matic; Sanchez, Lingard, Martial; Rashford.

ARSENAL

4-2-3-1: Leno; Bellerin, Sokratis, DAVID LUIZ, Kolasinac; Xhaka, Torreira; PEPE’, CEBALLOS, Aubameyang; Lacazette.

TOTTENHAM

4-2-3-1: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; LO CELSO, NDOMBELE’; Alli, Eriksen, Son; Kane.

CHELSEA

4-2-3-1: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho; PULISIC, Loftus-Cheek, Willian; Giroud.

NORWICH

4-2-3-1: Krul; Aarons, Zimmermann, Klose, Lewis; Hanley, Tettey; Hernandez, Stiepermann, Buendia; Pukki.

WEST HAM

4-1-4-1: Fabianski; Fredericks, Diop, Balbuena, Masuaku; Rice; FORNALS, Lanzini, Wilshere, Anderson; HALLER.

BOURNEMOUTH

3-5-2: Begovic; Mepham, Steve Cook, Aké; Fraser, Ibe, L. Cook, Lerma, Daniels; King, Wilson.

SHEFFIELD UNITED

3-5-2: Henderson; Basham, O’Connell, Egan; Baldock, Fleck, Duffy, Norwood, Stevens; Sharp, MCBURNIE.

BURNLEY

4-4-2: Peacock-Farrell; PIETERS, Gibson, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, DRINKWATER, Westwood, McNeil; Wood, Jay Rodriguez.

SOUTHAMPTON

4-3-1-2: Gunn; Bertrand, Bednarek, Vestergaard, Yoshida; Romeu, Ward-Prowse, Hojbjerg; Redmond; INGS, Adams.

CRYSTAL PALACE

4-2-3-1: Guaita; Ward, Dann, Sakho, van Aanholt; Milivojevic, McArthur; Townsend, Meyer, Zaha; Benteke.

EVERTON

4-2-3-1: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Schneiderlin, GBAMIN; Bernard, Sigurdsson, Richarlison; KEAN.

WATFORD

4-3-3: Foster; Femenia, Cathcart, Kabasele, Holebas; Hughes, Capoue, Doucoure; Deulofeu, WELBECK, SARR.

BRIGHTON

4-3-1-2: Ryan; Montoya, Duffy, Dunk, Bernardo; Stephens, Propper, Gross; TROSSARD; Locadia, Murray.

ASTON VILLA

4-4-2: Nyland; Elmohamady, Chester, Mings, Taylor; Grealish, Hourihane, McGinn, TREZEGUET; El Ghazi, WESLEY.

LEICESTER

4-2-3-1: Schmeichel; Pereira, Evans, Morgan, Chilwell; Ndidi, Tielemans; PRAET, AYOZE PEREZ, Maddison; Vardy.

WOLVERHAMPTON

3-5-2: Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota.

NEWCASTLE

4-2-3-1: Dubravka; Dummett, Schar, Lascelles, Manquillo; Hayden, Shelvey; Ritchie, Almiron, ALLAN SAINT-MAXIMIN; CARROL.