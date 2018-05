Ora che la salvezza è stata centrata, grazie alla rete decisiva di Manolo Gabbiadini, il Southampton può sorridere davanti alla disavventura che gli è capitata proprio in occasione dell'ultima trasferta. Poche ore prima di arrivare in Galles, il club ha infatti ricevuto una brutta notizia dall'albergo che avrebbe dovuto ospitare lo staff e la squadra: l'Hotel Marriott di Swansea.

La formazione inglese dei "Saints", nella quale milita l'ex giocatore del Napoli, è stata costretta a cambiare hotel all’ultimo minuto e a poche ore dall'inizio della partita. Una decisione nata dalla cancellazione da parte della struttura per colpa di una possibile epidemia di un virus, confermata anche dalla Sanità Pubblica Gallese. Di fronte a questo spiacevole episodio, il Southampton ha così dovuto cercare in fretta e furia un nuovo albergo dove soggiornare.

La recensione negativa

La cancellazione "last minute" ha però fatto infuriare la dirigenza del club inglese che, dopo la notizia giunta dell'albergo, ha deciso di vendicarsi con una recensione negativa (con una sola stella) pubblicata sul noto portale TripAdvisor: "Avremmo dovuto pernottare in questa struttura per un importantissimo viaggio di lavoro – ha scritto la società – ma la nostra prenotazione è stata cancellata a 24 ore dall’evento apparentemente per un'epidemia di un virus. Con grande disappunto abbiamo così constatato che la nostra prenotazione era stata cancellata".

"L’inconveniente ci ha costretto a prenotare in un’altra struttura in tempi molto stretti. Alla fine abbiamo pernottato in un altro hotel che era più lontano dal luogo del meeting, ma che ci ha soddisfatto in pieno anche per la simpatia dello staff e per l’accoglienza generale. Fortunatamente, questa esperienza non ha condizionato il nostro viaggio e il nostro "meeting di lavoro" è stato estremamente soddisfacente. Non torneremo mai più in questo albergo".