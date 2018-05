Non poteva scegliere la serata migliore Manolo Gabbiadini per ritrovare il gol. Festa grande per l'attaccante italiano ex Napoli che ha realizzato la rete della vittoria per il Southampton nel delicatissimo confronto contro lo Swansea. 3 punti fondamentali per i Saints in quello che era un vero e proprio spareggio per la salvezza: in virtù di questo successo la formazione ospite ha allungato a più 3 in classifica sugli avversari gallesi, avvicinandosi così alla permanenza in Premier League ad una giornata dal termine.

Gabbiadini gol, il Southampton stende lo Swansea

Gara molto tesa quella disputata al Liberty Stadium tra lo Swansea e il Southampton, valida per il recupero della 31a giornata di Premier League. Due formazione protagoniste di un campionato sotto tono ed entrambe appaiate al terzultimo posto a quota 33. Inutile dunque evidenziare l'importanza della posta in palio ad una giornata dal termine del campionato. Match molto teso ed equilibrato, fino al minuto 68′ quando il manager degli ospiti Hughes sostituisce Bednarek con Gabbiadini. Passano solo 4′ e l'attaccante italiano con un guizzo da rapace d'area di rigore segna, sfogando tutta la sua rabbia e la sua gioia sotto il settore occupato dai tifosi dei Saints, ricevendo l'abbraccio collettivo della squadra.

La rivincita dell'ex attaccante del Napoli

Un gol di un'importanza notevole quello di Gabbiadini. Il Southampton in virtù di questa vittoria ha fatto un bel balzo in avanti portandosi a quota 36 punti. Nell'ultima giornata la squadra di Hughes affronterà in casa i campioni in carica del Manchester City, mentre lo Swansea dovrà vedersela in casa con lo Stoke. Merito dunque di Gabbiadini. Una rivalsa per l'attaccante italiano che aveva iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Premier ma che in stagione ha collezionato non poche delusioni. 4 sole reti per l'ex Napoli, con l'ultimo sigillo che risale a fine febbraio. Adesso la rete più pesante della stagione del Southampton, per Gabbiadini che conferma ancora una volta che l'Italian Job funziona.