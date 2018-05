Il 26 maggio il Liverpool sfiderà i campioni in carica del Real Madrid nella finale della Champions League. La squadra di Klopp nella notte di Kiev potrà fare affidamento non solo sui suoi tifosi, ma anche probabilmente su quelli del Southampton. Il motivo è di carattere economico, visto che se i Reds dovessero portare a casa la "coppa dalle grandi orecchie", nelle casse dei Saints finirebbero 11 milioni derivanti dai bonus relativi ad una serie di operazioni di mercato realizzate tra le due società.

A rivelare il tutto ci ha pensato il Sun. Il Liverpool e il Southampton si sono resi protagonisti nelle ultime stagioni di numerose operazioni di calciomercato. Ultima quella eccezionale dello scorso inverno che ha portato l'olandese Van Dijk in Red per 75 milioni di sterline, ovvero 85 milioni di euro (bonus compresi) facendone il difensore più pagato della storia. In base ai vari bonus presenti all'interno dei contratti stipulati tra i due club, la società di Anfield Road in caso di vittoria della Champions League dovrebbe versare nelle casse del Southampton 11.3 milioni di euro (10 milioni di sterline).

Tutte le operazioni di calciomercato tra Liverpool e Southampton

Una cifra dunque importante per un club come quello dei Saints che sta lottando per non retrocedere e ulteriormente naviga nei bassifondi della Premier League. Un premio relativo ai tanti affari messi a segno in quello che nelle ultime stagioni è stato un asse di calciomercato caldissimo. Oltre a Van Dijk infatti basti pensare al suo compagno di reparto Lovren e all'attaccante Mané perni della formazione titolare di Klopp e costati rispettivamente 25 e 41 milioni di euro. Senza dimenticare anche Lallana e Clyne (rispettivamente pagati 31 e 17 milioni) che sono comunque pedine utilissime in chiave turnover. Una serie di operazioni complessivamente da 200 milioni di euro, per una cifra che in caso di trionfo dei Reds potrebbe aumentare ulteriormente.

Quanto guadagna chi vince la Champions League

Il Liverpool sarebbe ben felice di pagare gli 11 milioni al Southampton perché questo vorrebbe dire che Salah e compagni sarebbero campioni d'Europa. Dalla vittoria del trofeo i Reds potrebbero incassare 15.5 milioni di euro, una cifra dunque che aggiunta agli introiti accumulati nel corso della competizione potrebbe permettere alla società inglese di versare senza problemi i bonus "promessi" alla società con cui ha condiviso tante operazioni di mercato