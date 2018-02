La corsa del Manchester City si è fermata per la quarta volta in Premier League: la squadra di Pep Guardiola ha trovato solo un pareggio in casa del Burnley per 1-1 ma mantiene il suo grande distacco (16 punti) sulle inseguitrici. I Citizens erano passati in vantaggio con Danilo ma nel finale è arrivato il pareggio di Johann Gudmundsson.

I ragazzi di Guardiola avrebbero potuto raddoppiare in diverse occasioni ma la mancanza di precisione sotto porta e un po' di sfortuna hanno portato la gara in bilico fino alla fine e gli uomini di Sean Dyche che ci hanno creduto trovando un insperato pareggio a pochi minuti dal termine.

Apre Danilo, pareggia Guðmundsson.

Al 22′ il City va in vantaggio con Danilo che ha pescato il jolly da limite dell'area e ha battuto Pope sul secondo palo: l'ex Real Madrid ha ricevuto palla da Bernardo Silva e ha calciato a giro in maniera quasi perfetta. La palla si è infilata sotto l'incrocio del palo lungo e ha suggellato un predominio impressionante dei Citizens. Nella ripresa il brasiliano era quasi riuscito a bissare la prodezza ma la palla è finita fuori di poco sulla traversa.

La squadra di Dyche non ha messo molte volte il becco in area di Ederson ma quando lo ha fatto è stata sempre pericolosa: prima Lennon ha colpito la traversa e poi Johann Gudmundsson ha insaccato alle spalle del portiere brasiliano la rete dell'inatteso pareggio.

Sterling: che errore!

Il protagonista in negativo della gara è Raheem Sterling che ha mancato il raddoppio in un paio di occasioni ma la seconda è davvero clamorosa: il jolly offensivo di Guardiola ha sbagliato un goal fatto al 72′ su cross da destra di Walker. L'immagine vista al Turf Moor di Burnley ha fatto tornare in mente lo Sterling delle ultime stagioni, ovvero quel calciatore fumoso e poco concludente che il tecnico catalano aveva trasformato in uomo decisivo.