Il Manchester City continua a vele spiegate la sua marcia verso la conquista della Premier League: la vittoria in casa dello Stoke City per 2 a 0 è l'ennesima prova di forza da parte della squadra di Pep Guardiola che ha sbancato Stoke on Trent grazie ad una doppietta di David Silva. I Citizens hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco e sono andati in sofferenza soltanto in alcune situazioni di gioco estemporanee che, però, sono state sbrogliate dalla coppia Kompany-Otamendi. Dopo aver messo a referto la vittoria numero 26 del campionato, ora il City dovrà ottenerne altre tre per conquistare matematicamente il titolo.

Il calcio di Pep in un'azione: il vantaggio di Silva

Il Manchester City ha trovato il vantaggio al 10′ con il centrocampista spagnolo che ha bucato Butland con un piattone sinistro dopo un'azione ben sviluppata sulla destra da Walker e De Bruyne che hanno servito Streling sulla corsa e poi è arrivata la comoda palla rasoterra per Silva che in corsa ha spalancato la porta all'ennesima vittoria della squadra di Guardiola. Davvero bella l'azione che si è sviluppata in occasione della prima rete al Bet365 Stadium con il palleggio, il movimento nello spazio e la verticalità che i ragazzi del tecnico catalano ci hanno abituato in questa stagione. Sul finire della prima frazione di gioco Walker ha messo paura a Ederson con un retro passaggio avventato ma il portiere è riuscito a sventare il pericolo.

Ancora David Silva: 2-0 e gara chiusa

Dopo aver amministrato ed essere andati vicini al raddoppio in più di un'occasione, il City ha trovato la seconda rete sempre con David Silva che ha battuto Butland in uscita con un tocco sotto misura su assist di Gabriel Jesus. Partita in cassaforte e Premier sempre più vicina.