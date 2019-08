Dopo il pareggio casalingo con il Tottenham, il Manchester City si è rimesso in marcia e ha battuto in trasferta il Bournemouth per 3-1. La squadra di Pep Guardiola resta in scia del Liverpool, capolista a punteggio pieno, e festeggia le 400 reti in carriera di Sergio Aguero. L'attaccante argentino ha realizzato una doppietta, che ha aperto e chiuso la sfida, al Vitality Stadium e non poteva mancare il sigillo di Raheem Sterling, che è andato in rete 5 volte nelle prime tre gare di campionato.

I Citizens sono partiti subito molto forte e dopo un quarto d’ora è arrivato il vantaggio: De Bruyne tenta la conclusione forte, ma colpisce male, e sulla traiettoria si è inserito il solito Aguero che non ha lasciato scampo a Ramsdale. Al 43’ ecco il 2-0 con Sterling, che su una bellissima intuizione di David Silva, ha stoppato in corsa e ha scaricato in rete.

Il Bournemouth non ci sta a fare la vittima sacrificale e con una splendida punizione al 48’ di Harry Wilson, entrato al posto dell'infortunato Daniels al 37’, ha provato a restare in partita. Al 64’ Aguero completa la sua doppietta sull'ennesimo assist di David Silva: lo spagnolo con 85 assist ora è al sesto posto della speciale classifica dei "passaggi decisivi" in Premier. Negli ultimi venti minuti il Manchester City ha gestito il match senza forzare e in un paio di situazioni la difesa ha rischiato, soprattutto con Otamendi, ma Ederson si è fatto trovare pronto e reattivo.

Spurs ko: ci pensa Joelinton. Jimenez salva i Wolves

Il Tottenham di Mauricio Pochettino è stato sconfitto in casa dal Newcastle per 1-0 e ha subito la prima battuta d'arresto in campionato dopo la vittoria della prima giornata con l'Aston Villa e il pareggio in casa del Manchester City di sette giorni fa. Al 27′ assist di Atsu per Joelinton che ha stoppato benissimo e insaccato alle spalle di Lloris. Manca un rigore su Harry Kane. Nell'altra sfida di giornata Raul Jimenez ha salvato il Wolverhampton, avversario del Torino nel play-off in Europa League, contro il Burnley: con una rete al 97′ che ha fissato il risultati sull'1-1.