Il Porto piange, la Roma sorride. La squadra lusitana prossima avversaria dei giallorossi in Champions League perde per infortunio Moussa Marega. Una tegola vera e propria per il club portoghese che sarà costretto a rinunciare al bomber maliano per 2 mesi. Un problema muscolare molto serio per il 27enne che dunque sarà costretto a saltare il doppio confronto con la Roma per gli ottavi del massimo torneo continentale, ma anche le semifinali di Coppa di Portogallo con il Braga e la super sfida di campionato contro il Benfica.

Porto, grave infortunio muscolare per Moussa Marega

Il Porto perde per due mesi il 27enne maliano Moussa Marega. Il centravanti perno offensivo della squadra dell'ex Lazio Sergio Conceicao ha rimediato un grave infortunio muscolare alla coscia che lo ha costretto ad uscire in barella nel corso del pareggio senza reti del fine settimana contro il Guimaraes. Gli esami strumentali hanno confermato i timori dello staff medico della capolista del campionato portoghese.

Moussa Marega salterà gli ottavi di finale contro la Roma in Champions

Moussa Marega dunque non sarà in campo nel doppio confronto tra il Porto e la Roma in programma il 12 febbraio (match d'andata all'Olimpico) e il 6 marzo (ritorno in terra portoghese). Un'assenza pesantissima alla luce del peso specifico di un calciatore che in stagione ha messo a referto 16 gol (5 in Champions) e 9 assist in 31 partite. Sergio Conceicao dunque dopo aver perso ad inizio stagione Aboubakar, si vede costretto a fare a meno anche di un altro bomber. La punta africana oltre alle due sfide con la Roma salterà anche le semifinali di Coppa di Portogallo con il Braga e la super sfida di campionato contro il Benfica.

Chi giocherà in attacco nel Porto contro la Roma

La Roma dunque affronterà un Porto privo di due pedine importanti in avanti. Chi giocherà titolare nell’attacco dei lusitani nel doppio confronto con i giallorossi? Spazio al neoacquisto Fernando Andrade arrivato poche settimane fa sul mercato di gennaio, e a Tiquinho Soares il classe 1991 che in quest’annata ha già messo a segno 14 gol in 22 uscite.