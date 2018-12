Il 2019 è alle porte e le valutazioni di fine anno sono inevitabili anche nel calcio. Dopo aver celebrato il 2018 da record della Juventus, unica società in Europa a conquistare 101 punti negli ultimi dodici mesi, è tempo di bilanci anche per i migliori portieri d'Europa: quelli che sono stati capaci, nei cinque maggiori campionati europei, di mantenere la loro rete inviolata per diverse partite.

A guardare tutti dall'alto, nella top ten dedicata ai dieci migliori portieri, c'è l'ex giallorosso Alisson. Il numero uno del Liverpool, ceduto dalla Roma nella scorsa estate per 62,5 milioni + 10 di bonus, risulta infatti il migliore nella classifica incrociata di partite chiuse senza prendere gol e reti subite con 12 clean sheet e soli 8 gol incassati in 20 partite. Dietro al brasiliano c'è il primo dei due "italiani" in graduatoria: Samir Handanovic.

Le prodezze di Handanovic e Szczęsny

Protagonista di una stagione fin qui più che positiva, e recentemente celebrato anche dall'Uefa per la sua prodezza nel match giocato ad Eindhoven contro il Psv, il portiere sloveno dell'Inter è infatti alle spalle di Alisson con 10 clean sheet e 14 reti subite in 19 gare: un risultato migliore di quello di Kepa del Chelsea, terzo con 9 partite senza subire gol e 17 reti incassate in 20 incontri.

Dopo Mendy del Reims, Oblak dell'Atletico Madrid ed Ederson del Manchester City, troviamo invece Wojciech Szczęsny. Lo juventino si è infatti confermato tra i migliori ed è al settimo posto della classifica, grazie ai 7 clean sheet su 15 partite, con 10 gol subiti. A completare la griglia dei dieci migliori portieri d'Europa, figurano infine Benitez del Nizza, Lecomte del Montpellier e Lloris del Tottenham: ultimo con 7 partite su 16 senza prendere gol e 16 reti subite.