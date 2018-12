Il 26 dicembre si gioca il ‘boxing day'che non è più solo tradizionale appuntamento del calcio inglese. La Serie A ha scelto di adeguarsi a partire da questo campionato e andare in campo anche nelle feste di Natale: dopo il 22, i club saranno protagonisti a Santo Stefano (18sima giornata) e il 29 dicembre (19sima giornata) negli ultimi due turni che sanciranno la fine del girone di andata. Quando si riprende? Ufficialmente dal 12 al 14 gennaio con la Coppa Italia mentre per il campionato bisognerà attendere ancora una settimana (19/20) con la prima del girone di ritorno.

Porta inviolata, due italiane nella Top 5 . C'è un dato che evidenzia lo strapotere della squadra di Allegri in Italia e anche nel confronto con i maggiori campionati d'Europa: con 22 ‘clean sheet' la Juventus è la formazione che ha mantenuto più volte la porta inviolata nell'anno solare 2018. Al secondo posto ci sono l'Atletico Madrid (21, prossimo avversario negli ottavi di Champions League) e il Liverpool (19) a chiudere il podio.

Qual è l'altra italiana presente in classifica? E' il Napoli (5°, 18 clean sheet) alle spalle del Psg (19). Una bella soddisfazione per gli azzurri di Carlo Ancelotti che in campionato hanno solo 1 punto in meno rispetto alla migliore stagione di Maurizio Sarri e sono reduci dall'amara eliminazione dalla Coppa per differenza rei.

La Juventus, che sabato scorso ha conquistato il titolo di campione d'inverno (+8 sul Napoli), è la squadra che viaggia a una media punti impressionante, addirittura superiore rispetto a quella dell'anno scorso. Un primato che insiste sulla difesa (8 reti subite) ed è frutto di 16 vittorie in 17 gare (49 punti), nessuno come i bianconeri tiene un rendimento del genere.