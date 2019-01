E' Paul Pogba l'emblema del nuovo Manchester United di Solskjaer. Il francese sembra un altro giocatore rispetto a quello visto sotto la gestione Mourinho e a giovarne sono i Red Devils capaci, grazie alla vittoria sul Newcastle, di piazzare la 4a vittoria consecutiva con il neo manager in panchina. La sfida contro la squadra di Benitez però ha rischiato di rivelarsi sfortunata per Pogba a causa di un'entrata killer di Jonjo Shelvey, roccioso centrocampista bianconero. Un fallaccio che non ha avuto conseguenze sul francese che a fine gara si è preso la rivincita-sfottò con un post su Instagram dedicato all'avversario.

Paul Pogba, e il fallo killer di Shelvey in Newcastle-Manchester United

In Newcastle-Manchester United, Jonjo Shelvey ha rischiato di fare molto male a Paul Pogba. Il centrocampista della squadra di casa, non nuovo ad un certo tipo di interventi duri è entrato con i tacchetti alle spalle del francese, colpendolo all'altezza della coscia. Un fallaccio che non è stato sanzionato nemmeno con il cartellino giallo, e che fortunatamente non ha causato danni, se non una brutta botta, a Paul Pogba molto dolorante inizialmente.

Paul Pogba lo sfottò a Shelvey dopo la partita, in stile Mourinho

Ecco allora che dopo il fischio finale Paul Pogba ha deciso di "celebrare" la vittoria, la 4a consecutiva, con tanto di vendetta nei confronti di Shelvey. Il francese ha postato l'immagine del segno dei tacchetti lasciato sulla sua coscia dall'intervento killer dell'avversario. Il tutto accompagnato dalla didascalia "caption this", poi prontamente rimossa. Un modo per prendere in giro il centrocampista del Newcastle focalizzando l'attenzione sul suo ennesimo intervento pericoloso. Una situazione che fa il paio con quanto accaduto dopo l'esonero di Mourinho, con Pogba che ha postato sui social una foto con la stessa didascalia prontamente poi rimossa.

La vendetta di Paul Pogba su Instagram

Questa volta ha lasciato però l'immagine Pogba, che dopo il grande spavento e il sospiro di sollievo per il mancato infortunio, si è riscattato sui social. Occhi puntati però sul duello in campo nel match di ritorno che promette scintille. Anche perché con Shelvey non si può scherzare alla luce dei suoi precedenti in campo e fuori. Nel frattempo il "Polpo" se la ride.