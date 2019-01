Dopo le vittorie di Arsenal e Tottenham di ieri e inattesa del big, match tra Manchester City e Liverpool di domani, in serata si sono giocate sei gare di Premier League che hanno viste impegnate, tra le altre, Chelsea e Manchester United. Continua la marcia trionfale dei Red Devils targati Ole Gunnar Solskjaer che infilano la quarta vittoria consecutiva e si portano a tre lunghezze dal quinto posto. Al St James' Park di Newcastle sono stati decisivi Romelu Lukaku al 64′ e Marcus Rashford all'80': il centravanti belga, entrato da 38", ha insaccato in rete una corta respinta di Dubravka su punizione di Rashford. Con questa rete ha raggiunto i 109 gol in Premier League, eguagliando Giggs e Crouch ed è vicino a entrare nella top 20 dei migliori marcatori del campionato inglese.

Pochi minuti dopo il giovane attaccante britannico si è messo in proprio e ha chiuso il match dopo un bel contropiede. Questa vittoria permette a Solskjaer di eguagliare il record di Sir Matt Busby di 4 vittorie consecutive al debutto. Dopo il pareggio in casa del Watford e la sconfitta in casa del Liverpool è arrivato un altro risultato negativo per la squadra di Rafa Benitez.

Chelsea fermato sullo 0-0 dal Southampton

Non è una grande serata per i Blues di Maurizio Sarri che non riescono ad andare oltre il pareggio in casa con il Southampton. Hazard & co hanno spinto molto nel primo tempo mentre nella ripresa si sono visti a fiammate: una di queste aveva portato alla rete di Alvaro Morata ma il goal è stato annullato per un dubbio fuorigioco. Il Chelsea resta al quarto posto a +3 sull'Arsenal.

Le altre gare: tanti goal e super Arnautovic

Super match al Vitality Stadium di Bournemouth dove i padroni di casa e il Watford hanno chiuso con un pareggio per 3-3 ma le sei reti sono state realizzate tutte nei primi 45′. Doppio vantaggio degli uomini di Javi Gracia con Troy Deeney ma Nathan Ake e Callum Wilson riequilibravano la sfida. Kema Sema ha riportato avanti gli ospiti ma Ryan Fraser ha regalato un punto agli uomini di Eddie Howe. Altro pareggio con tante reti tra West Ham e Brighton: Dale Stephens e Shane Duffy avevano portato sul doppio vantaggio gli ospiti ma una doppietta di Marko Arnautovic ha evitato la sconfitta agli Hammers. In chiave salvezza, importanti vittorie del Burnley in casa dell'Huddersfield per 2-1 (decisivo Ashley Barnes) e del Crystal Palace al Molineux Stadium di Wolverhampton per 2-0 (Ayew e Milivojević).