Se Paul Pogba è il sogno di calciomercato della Juventus per la prossima estate, Zlatan Ibrahimovic è quello del Milan per la finestra di trattative di gennaio. I due campioni non hanno in comune solo il fatto di rientrare nelle indiscrezione relative ad un ritorno in Serie A, ma anche tanti interessi. Il motivo? Un rapporto di amicizia e stima reciproca su cui si è espresso proprio Pogba nella sua ultima uscita davanti ai microfoni. Il tutto con un retroscena relativo ad un particolare video di un gol di Ibra salvato sul suo cellulare.

Paul Pogba e il primo incontro con Zlatan Ibrahimovic

Paul Pogba è pazzo di Ibrahimovic. Il francese ha sempre ammirato il bomber svedese con il quale ha avuto il piacere di giocare al Manchester United. In un'intervista ai microfoni del The Sun, il centrocampista campione del mondo ha parlato così dei rapporti con Ibra che ha avuto modo di conoscere in dal vivo occasione di una vacanza: "La prima volta che ho incontrato Zlatan era a Los Angeles in vacanza, siamo usciti insieme e ho conosciuto la sua famiglia, lui è completamente diverso da come lo vedete in campo, mi ha sempre dato buoni consigli sul calcio, sugli affari e anche sulla mia vita privata. Lo considero un vero amico, un fratello maggiore".

Pogba e il video sul telefono del gol di Ibrahimovic al Breda

Prima di apprezzarne le qualità umane dello svedese, Pogba ha avuto modo di ammirare quelle tecniche. Pogba ha raccontato di essere rimasto stregato da Zlatan Ibrahimovic sin dai tempi in cui l'attaccante giocava nell'Ajax. In particolare il francese non ha mai smesso di riguardare il meraviglioso gol segnato dal centravanti in occasione di una gara contro il Breda, dopo una splendida serpentina in cui ha messo a sedere mezza squadra avversaria. Questo il curioso retroscena di Pogba: "La prima volta che ho sentito parlare di Ibra? Nel 2004, quando ha superato tutti quei giocatori e poi fatto gol nella partita tra Ajax e Breda, il video l’ho persino salvato sul mio telefono!"

Il sogno realizzato di Pogba di giocare con Ibrahimovic

Una giocata eccezionale che ha fatto sognare Pogba, che ha sperato di giocare con Zlatan Ibrahimovic. Una speranza trasformata in realtà anche grazie Mino Raiola, procuratore condiviso dai due calciatori: "Ricordo anche di aver preso in giro Mino a riguardo. Gli dissi: ‘Dovrai fare in modo di farmi giocare in squadra insieme a Zlatan’. E poi è successo, nel Manchester United".

Ibrahimovic non ha eguali, parola di Pogba

E in chiusura una battuta per confermare la stima del calciatore Ibrahimovic, che per Pogba non ha eguali: "Vedere i grandi giocatori in televisione è una cosa, ma è solo quando ci giochi insieme che capisci quanto sono bravi. Zlatan è grande, forte, agile, tecnicamente bravo: è il calciatore completo. Messi, ad esempio, è eccezionale nel suo genere, ma Zlatan ha qualcosa che nessun altro ha: ha tutto. È come una bestia, non si stanca mai. Vuole vincere e odia perdere. Penso che sarebbe dovuto restare allo United, soprattutto perché ora non so chi mi farà ridere, ma Los Angeles gli farà bene".