Una bomba pronta ad esplodere nel calciomercato del prossimo giugno: Paul Pogba ha detto sì alla Juventus. Almeno così hanno titolato i tabloid inglesi per la gioia dei tifosi bianconeri e per la probabile rabbia di quelli del Manchester United. La verità ovviamente sta bel mezzo: Mino Raiola starebbe lavorando dietro le quinte per smuovere la situazione del centrocampista francese, in bilico su un futuro incerto.

Da sempre si sa che a Manchester, sponda United, al momento Pogba ha fallito: doveva essere il trascinatore della squadra, il punto di riferimento tecnico, il leader dentro e fuori dal campo. I risultati e le prestazioni dicono il contrario a corollario di un pessimo rapporto con Mourinho, tecnico dei diavoli rossi con cui ha avuto più di una frizione.

Adesso, in Inghilterra hanno rotto gli indugi e si parla sempre più con convinzione che a fine stagione – al di là dei risultati che verranno ottenuti da parte del club – il campione del mondo ritornerà a vestire il bianconero, colore che gli ha conferito successi, fama e opportunità.

I titoli della stampa britannica

A sganciare la classica bomba di mercato è stato il Mirror che ha messo in prima pagina l'eloquente titolo "Pogba dice sì alla Juve": il giocatore avrebbe già parlato con i suoi vecchi compagni di squadra, rivelando il suo desiderio di andar via dalla Premier League ma soprattutto da Manchester. L'idea sarebbe tornare nel nostro campionato alla Juventus.

A suo tempo il Manchester United lo strappo' alla Signora per la considerevole cifra di 100 milioni di euro. Un addio mai dimenticato, con un feeling che è durato nel tempo. Adesso, dall'Inghilterra sono certi: la speranza è che il trasferimento in bianconero accada già durante la finestra di calciomercato di gennaio. Un'idea complicata: lo United non vuole fare sconti, ma davanti all'eventuale decisione del giocatore anche il club potrebbe chinare il capo.