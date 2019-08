Real Madrid o Juventus? Quale di queste due squadre sarà la squadra di Paul Pogba nella stagione 2019-2020? Queste domande se le sono poste tanti tifosi negli ultimi mesi, soprattutto quando è diventata ufficiale la mancata partecipazione del Manchester United alla prossima Champions League. E invece il calciatore francese non si muoverà. La conferma ufficiale l'ha data il tecnico dei Red Devils.

Le parole di Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, al termine dell'incontro amichevole con il Milan (vinto ai calci di rigore), in conferenza stampa ha parlato ancora una volta di Pogba e ha dichiarato che il giocatore francese non si muoverà da Manchester. Le parole del tecnico norvegese sono importanti. L'allenatore del Manchester United non si sarebbe sbilanciato così a soli sette giorni dall'inizio della prossima Premier League. Pogba è davvero fuori dal mercato.

Non ho dubbi, quest'estate Pogba rimarrà con noi. Al Manchester United.

Real Madrid e Juventus deluse

Mino Raiola, il giorno dell'ufficializzazione di de Ligt, aveva lasciato un piccolo spiraglio per la cessione di Pogba. Ma evidentemente non c'era molto spazio di manovra e probabilmente lo stesso calciatore voleva rimanere in Premier League. Il centrocampista campione del mondo aveva elogiato pubblicamente il tecnico Solskjaer dicendo: "Con lui abbiamo ritrovato la gioia, e ci divertiamo con lui", poco tempo dopo quelle parole l'ex attaccante era passato da allenatore ad interim a tecnico ufficiale, firmando un triennale. Il Real Madrid ora probabilmente ripiegherà su Van de Beek, centrocampista dell'Ajax (a segno anche contro la Juventus nell'ultima Champions). Mentre la Juve si era gioca coperta a metà campo comprando Ramsey e Rabiot. E naturalmente ci sono anche Bentancur, Pjanic, Khedira, che dovrebbe essere ceduto, e Matuidi.