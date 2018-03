Alessandro Plizzari oggi compie 18 anni e diventa maggiorenne. Il giovane talentuoso portiere si sta facendo le ossa in Serie B con la Ternana e già tra qualche mese potrebbe tornare al Milan. Dovesse andar via Donnarumma i rossoneri potrebbero riportarlo all’ovile e Plizzari potrebbe giocarsi il posto con Pepe Reina, che firmerà un triennale e arriverà gratis a luglio.

Sulle orme di Donnarumma

Quando Donnarumma esordì con il Milan, ormai quasi due anni e mezzo fa, sbalordì tutti, ma nell’ambiente rossonero in quei giorni chi conosceva tutti i ragazzi delle giovanili diceva che c’era un ragazzo ancora più giovane che avrebbe fatto ancora meglio del giovane Gigio. Il suo nome era ed è Alessandro Plizzari, che in caso di cessione di Donnarumma potrebbe tornare a tutti gli effetti nella rosa del Milan.

Plizzari decisivo nel Mondiale Under 20

Plizzari è nato a Cremona il 12 marzo del 2000, nel 2006 firma per il Milan, con cui ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili. Lo scorso anno ha giocato poco con la Primavera, perché spesso è stato aggregato alla prima squadra, ma quelle apparizioni gli sono bastate per convincere il c.t. dell’Under 20 Evani, che lo ha convocato per i Mondiali di categoria, dove però il titolare è stato Zaccagno. Plizzari scese in campo nella finale del 3° e 4° posto in cui è stato il grande protagonista. Il portiere neutralizzò due rigori nella ‘finalina’ con l’Uruguay. Le parate su Amaral e Boselli permisero all’Italia di conquistare il terzo posto, traguardo mai raggiunto dagli azzurrini in quella manifestazione.

L’esordio in Serie B con la Ternana

La scorsa estate Plizzari, che è anche il portiere dell’Under 19, è passato in prestito alla Ternana. La prima stagione da professionista in Serie B si è rivelata più difficile del previsto. La squadra umbra è penultima in classifica, ha conquistato appena ventisei punti e nonostante un doppio cambio di allenatore non è riuscita a risollevarsi.

Rinnovo con il Milan fino al 2020

Le prestazioni del maggiorenne Plizzari hanno ampiamente convinto il Milan, che è pronto a fargli firmare il prolungamento del contratto, con annesso adeguamento, fino al 2020. I rossoneri potrebbero cambiare in modo completo i portieri. Se Donnarumma andrà via, sarà ceduto anche il fratello Antonio, mentre il quarantunenne Storari potrebbe ritirarsi. Reina diventerà con certezza un giocatore del Milan, e Plizzari potrebbe essere il suo vice, in attesa di prendere il posto da titolare in futuro.