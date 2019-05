Dopo il colpaccio del Benevento sul campo del Cittadella, è andata in scena la seconda semifinale dei playoff di Serie B. Allo stadio Bentegodi la sfida Verona-Pescara si è conclusa senza reti, con il discorso per la qualificazione per la finale degli spareggi per la Serie A rimandato al match di ritorno che si disputerà il 26 maggio. La formazione abruzzese che si è posizionata meglio dell'Hellas nella regular season, avrà a disposizione due risultati su tre, per superare il turno.

Pescara, palo di Mancuso. Il Verona sfiora il colpaccio con Tupta

Partita intensa, con tante occasioni, ma senza gol quella tra Verona e Pescara. Ritmi alti nel primo tempo, con Mancuso uomo più pericoloso della formazione ospite capace di andare vicinissimo al gol intorno al 20’ minuto. La conclusione dell’attaccante a caccia del 20° gol stagione si è stampata sul palo alla sinistra di Silvestri. Una sfida che è proseguita su alti ritmi con chance da una parte e dall’altra con Di Carmine, Gustafson e Laribi uomini pericolosi di Aglietti. Nella ripresa gli ospiti si sono spinti in avanti ancora con Mancuso e Brugman, che hanno trovato sulla propria strada l’ottimo Fiorillo, con Pazzini che entrato al 68’ ha provato a rivitalizzare l’attacco dei suoi. L’occasione più importante per i gialloblu è arrivata però con l’altro neoentrato Tupta che a 3’ dal termine ha colpito di testa, trovando la super risposta di Fiorillo.

Cosa succede in caso di pareggio in Pescara-Verona

Appuntamento al 26 maggio per decretare chi tra Verona e Pescara affronterà la vincente di Benevento-Cittadella. I sanniti hanno un piede nella finale dei playoff di Serie B, in virtù del successo per 2-1 in terra veneta. Servirà un'impresa alla formazione scaligera che dovrà necessariamente vincere in terra campana per qualificarsi all'ultimo atto. Infatti in caso di parità a passare sarebbe il Pescara che nella regular season si è posizionata 4a in classifica proprio davanti all'Hellas.