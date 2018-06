Marsura risponde a La Gumina: si chiude sull'1-1 la semifinale d'andata dei Playoff di Serie B tra Venezia e Palermo. Un gara a due facce quella del Pierluigi Penzo: primo tempo impalpabile, seconda frazione molto più frizzante e interessante non solo per le due reti ma per un approccio al gioco molto più deciso da parte di entrambe le squadre. Con questo risultato i rosanero sono favoriti per il miglior piazzamento durante la regular season ma il Venezia si trova a suo agio quando deve agire negli spazi larghi: al Renzo Barbera ne vedremo delle belle.

Marsura risponde a La Gumina: 1-1

La prima frazione di gioco al Pierluigi Penzo viene giocata a ritmi molto bassi, con pochissime occasioni sia da una parte che dall'altra: l'unico vero sussulto è stata la punizione di Aleksander Trajkovski che al 15′ ha impegnato Audero dai 30 metri e ha costretto il portiere arancionero ad una grandissima parata. Per il resto grande monotonia e grande attenzione a non commettere errori che potrebbero compromettere la gara di ritorno.

L'inizio della ripresa è scoppiettante: dopo una grande tiro di Radoslaw Murawski dalla distanza ecco che al 53′ Antonino La Gumina ha trovato la rete per i rosanero con un tiro a giro di destro sul secondo palo su assist di Jajalo.

La reazione del Venezia è veemente e al 57′ Davide Marsura ha pareggiato con un tiro dalla breve distanza dopo un bel colpo di tacco di Lettieri. Pregevole azione della squadra di Inzaghi che ha liberato al tiro l'attaccante classe '94 a pochi metri dalla porta di Pomini.

Nel finale è arrivata la grandissima occasione da rete per Coronado, su errore di Modolo in uscita, ma il numero 10 rosanero ha calciato su Audero, che ha salvato in uscita disperata. Dopo la palla goal per il Palermo non ci sono stati altri sussulti e tutto si deciderà il 10 al Renzo Barbera. Al Penzo è finita in pareggio proprio come era successo nel pomeriggio al Tombolato tra Cittadella e Frosinone: questi playoff di Serie B sono ancora tutti da scrivere.