Finisce in parità la prima semifinale dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone: allo stadio Piercesare Tombolato la partita si è chiusa sul risultato di 1-1 in virtù delle reti di Luca Pellegrini e Lucas Chiaretti, aiutato da una devozione di Brighenti. Dopo una buona partenza del Frosinone, è stato il Cittadella a salire in cattedra e a mettere paura alla squadra di Longo. I ragazzi di Venturato hanno mostrato un grandissimo carattere e hanno ripreso una gara che si era messo male dopo il vantaggio ciociaro. Sotto il punto di vista tecnico non si è vista una grande partita ma il profilo del temperamento, in alcune situazioni, è andato molto oltre il limite e ha fatto capire quale fosse la posta in palio.

Il Frosinone ha trovato il vantaggio in mischia con Luca Paganini che ha ribadito in rete la palla dopo un calcio d'angolo e un mischione in cui ha avuto la meglio in centrocampista ciociaro che è stato più lesto di tutti a insaccare alle spalle di Alfonso.

Come dicevamo, il Cittadella non si è abbattuto e ha trovato il pareggio pochi minuti prima dell'intervallo: Lucas Chiaretti ha calciato da distanza ravvicinata ed è stata deviata da Terranova e Brighenti, che hanno messo fuori causa il portiere Vigorito. Molto fortunato il trequartista brasiliano della squadra veneta che ha trovato la rete dopo un primo tempo un po' appannato.

Il secondo tempo non è successo granché con il Cittadella che ha provato a costruire qualcosa ma non ha creato grandissimi problemi a Vigorito, che non ha dovuto compiere grandi parate sugli avanti granata. La tenuta psicologica del Frosinone, messa a rischio dal finale rocambolesco di campionato con il Foggia e la mancata promozione diretta, sembra essere buona perché quella disputata al Tombolato è stata una gara molto nervosa e questo risultato potrebbe favorire proprio i ciociari in vista della gara di ritorno del 10 giungo allo Stirpe, per il miglior posizionamento in classifica al termine della regular season, ma con un Cittadella così gagliardo non bisogna mai lasciare nulla al caso.