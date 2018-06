A salire in Serie A insieme a Empoli e Parma, sarà una tra Frosinone e Palermo. Questo il verdetto del ritorno della seconda semifinale playoff, che ha infatti premiato la squadra di Longo dopo il pareggio sofferto per 1 a 1 colto allo stadio "Stirpe" e arrivato pochi giorni dopo la sfida del "Tombolato", che era terminata con lo stesso risultato. A spingere i ciociari in finale è stato dunque il regolamento che, in caso di perfetta parità dopo le due semifinali, prevede il passaggio del turno della squadra meglio qualificata nella stagione regolare.

La sofferenza dei ciociari

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita ha vissuto una seconda frazione da cardiopalma. Il Frosinone a trovato la rete del vantaggio al minuto numero 47 grazie alla zampata vincente di Gori. Il Cittadella, che si è confermata squadra di tutto rispetto e molto difficile da battere anche in trasferta, ha invece pareggiato ad un quarto d'ora dalla fine con Kouame: un gol che ha permesso ai veneti di assediare l'area di rigore avversaria fino al triplice fischio finale dell'arbitro, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi di casa. Il Frosinone di Longo aveva infatti due risultati su tre per arrivare all'ultimo atto della serie B, è uno di questi era proprio il pareggio.

Le date della finale con il Palermo

Prima della sfida di Frosinone, era stato il Palermo a sorridere e a centrare l'accesso alla finalissima. Al "Barbera" è bastata un'autorete di Domizzi per permettere ai siciliani di avere la meglio sui ragazzi di Filippo Inzaghi: autori comunque di una stagione strepitosa e per certi versi sorprendente. La finale si giocherà ancora al meglio delle due gare: mercoledì 13 giugno alle 20.30 e sabato 16 giugno allo stesso orario. A giocare il ritorno in casa sarà il Frosinone, arrivato terzo e un punto sopra al Palermo nella regular season. I ciociari mancano dalla Serie A dalla stagione 2014/15, mentre i rosanero sognano la massima serie dopo la retrocessione nel campionato 2016/17.