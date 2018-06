Dopo l'1 a 1 ottenuto al "Penzo", Roberto Stellone ha vinto in casa e conquistato la finale playoff. Davanti a trentamila spettatori (record stagionale di presenze per il "Barbera"), il Palermo è partito forte ed è riuscito a trovare subito la rete dopo cinque minuti di gioco, grazie alla sfortunata deviazione di Domizzi: colpito dal pallone dopo la respinta del portiere Audero su conclusione di Trajkovski. La squadra di Inzaghi ha provato a reagire creando un paio di occasioni importanti con la girata al volo di Pinato, sul quale Pomini si è superato, e una conclusione di Bruscagin terminata a lato di poco.

Espulsione e rigore

Nella seconda parte di gara, i lagunari hanno tentato di pareggiare ma hanno trovato sulla loro strada un Pomini un serata di grazia. Il portiere del Palermo ha infatti compiuto altri interventi decisivi (miracoloso quello su Geijo) ed è riuscito a tenere la porta inviolata, nonostante l'assedio dell'undici di Filippo Inzaghi. Nel finale è successo di tutto. Gli ultimi dieci minuti Inzaghi li ha dovuti giocare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione diretta di Pinato, mentre il Palermo si è fatto parare un calcio di rigore all'89esimo (tiro di La Gumina e respinta di Audero).

Quando si giocherà la finale

E' bastata dunque un'autorete ai siciliani per conquistare la finale playoff. Per conoscere il nome dell'altra finalista, bisognerà attendere la seconda semifinale di ritorno tra Frosinone e Cittadella. Anche in questo caso si parte dall'1 a 1 della prima gara. L'ultimo atto della Serie B, che ufficializzerà il nome della terza squadra che salirà in Serie A insieme a Empoli e Parma, si giocherà invece mercoledì 13 giugno alle 20.30 e sabato 16 giugno allo stesso orario. A giocare il ritorno in casa sarà la meglio piazzata nella regular season: il Frosinone in caso di successo sul Cittadella o il Palermo qualora fossero i veneti a vincere la seconda semifinale.