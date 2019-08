Completato il programma delle partite d'andata dei playoff della Champions League 2019/2020. Dopo i match di ieri sera che hanno visto le vittorie in trasferta di Slavia Praga e Brugge sul campo rispettivamente di Cluj e Laske, e il pareggio senza gol in Apoel-Ajax, non sono mancate le emozioni nelle ultime 3 partite. Super prova dell'Olympiacos che con un perentorio 4-0 al Krasnodar ha ipotecato l'accesso alla fase a gironi. 2-0 per la Dinamo Zagabria sul Rosenborg e a completare 2-2 tra Young Boys e Stella Rossa.

Playoff Champions 2019/2020, Olympiacos-Krasnodar 4-0. Gol gioiello di Podence

Super prova dell'Olympiacos che domina il match d'andata dei playoff di Champions contro il Krasnodar, sfruttando il fattore campo. I greci hanno archiviato la pratica con un perentorio 4-0, che rappresenta una vera e propria ipoteca per il passaggio alla fase a gironi della massima competizione europea. I gol di Guerrero, Randjelovic (doppietta) e Podence (gran pallonetto d'esterno). Quest'ultimo si è reso protagonista in coppia con Valbuena di una prova eccezionale, facendo impazzire la difesa avversaria. Crollo dei russi, che nel turno precedente dei preliminari avevano eliminato il Porto.

La Dinamo Zagabria batte il Rosenborg. Young Boys-Stella Rossa finisce 2-2

Nessun problema per la Dinamo Zagabria nella sfida contro il Rosenborg. La formazione croata si è imposta con il risultato di 2-0, grazie al rigore realizzato da Petkovic ex Catania, Varese, Reggiana, Entella, Trapani, Bologna e Verona, e alla rete di Orsic, entrambe nel primo tempo. Pirotecnico 2-2 tra Young Boys e Stella Rossa. Svizzeri avanti con Assale ma rimontati da Degenek e Garcia. Ad un quarto d'ora dal termine è arrivato il definitivo pareggio di Hoarau direttamente dal dischetto per un rigore concesso con il Var.

Champions League 2019/2020, tutti i risultati delle partite d'andata dei playoff

Dinamo Zagabria-Rosenborg 2-0 (9’ Petkovic, 28’ Orsic)

Olympiacos-Krasnodar 4-0 (31’ Guerrero, 78′, 85′ Randjelovic, 89′ Podence)

Young Boys-Stella Rossa 2-2 (7’ Assale, 18’ Degenek, 46’ Garcia, 75’ Hoarau)

Apoel-Ajax 0-0, Cluj-Slavia Praga 0-1, Lask-Brugge 0-1 (giocate martedì)