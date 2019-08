In attesa dei sorteggi dei gironi, in programma per il prossimo 29 agosto al "Grimaldi Forum" di Montecarlo, la Champions League è tornata in campo con le gare d'andata del playoff: l'ultimo ostacolo prima delle gare dei vari gruppi. Dopo le emozioni dei turni preliminari, che avevano già regalato alcune sorprese clamorose (tra queste l'eliminazione di Celtic e Porto), si è infatti giocato in Austria, Cipro e Romania.

Al Linzer Stadium di Link, gli austriaci del Lask sono infatti stati battuti a domicilio dal Bruges. Arrivata al playoff dopo aver mandato fuori la Dinamo Kiev (altra big sorprendentemente eliminata), la formazione belga si è imposta 1-0 grazie al rigore calciato da Vanaken al decimo minuto del primo tempo. Lo stesso risultato si è verificato anche a Cluj, dove lo Slavia Praga ha sconfitto la squadra di casa con la rete di Masopust.

L'Apoel ferma i Lancieri

Dopo aver rischiato nell'ultimo turno preliminare con i greci del Park Salonnico, l'Ajax di ten Hag non è invece andata oltre lo 0-0 sul campo dei ciprioti dell'Apoel confermando per l'ennesima volta di non essere ancora al meglio della condizione. I Lancieri, squadra rivelazione della scorsa edizione di Champions League, hanno inoltre dovuto giocare gli ultimi dieci minuti di gara in inferiorità numerica per l'espulsione di Mazraoui: punito con il secondo giallo per un brutto intervento su un avversario.

A completare il tabellone del playoff europeo, saranno infine le partite in programma nelle prossime ore: quella che mette di fronte l'Olympiacos ai russi del Krasnodar (capaci nel preliminare di buttar fuori il Porto), il match tra gli svizzeri dello Young Boys e la Stella Rossa Belgrado e quello tra la Dinamo Zagabria e i norvegesi del Rosenborg. Le partite di ritorno di tutti e sei gli incontri di playoff verranno giocate tra una settimana: il 27 e 28 agosto.