L’Ajax soffre, rimonta e batte 3-2 il PAOK Salonicco, eliminato anche grazie al 2-2 dell’andata. La squadra olandese continua la sua corsa e nel prossimo turno preliminare se la vedrà con l’APOEL Nicosia, che ha eliminato il Qarabag. Fuori il Celtic, che perde 4-3 con il Cluji. Eliminato il Porto, che in casa è stato sconfitto 3-2 dal Krasnodar. I portoghesi ora giocheranno i preliminari di Europa League.

L’Ajax passa, fuori Celtic e Porto

Doppietta di Tadic e gol di Tagliafico, l’Ajax ha sconfitto per 3-2 e eliminato il PAOK Salonicco e continua la sua corsa, seppur a fatica, la squadra di Ten Hag che ora sfiderà i ciprioti dell’APOEL. Il Celtic negli ultimi dieci minuti ha gettato al vento la qualificazione. Gli scozzesi erano avanti di un gol, ma sono stati superati 4-3 in casa dal Cluji. Fuori anche il Porto, sconfitto in casa dal Krasndoar. La squadra di Sergio Conceicao che ha incassato tre gol in una mezz’oretta e che raggiunse i quarti di finale l’anno scorso e ora giocherà i playoff di Europa League per rimanere nelle coppe anche quest’anno. Ai calci di rigore la Stella Rossa ha eliminato il Copenaghen. 3-3 a Kiev e il Bruges ha eliminato la Dinamo, in virtù dell’1-0 dell’andata. Hanno passato il turno anche il Rosenborg e l’Olympiacos. Il Basilea, che aveva buttato fuori il PSV Eindhoven, è stato eliminato dagli austriaci del LASK. La Dinamo Zagabria ha vinto in gloria 4-0 con il Ferencvaros. I playoff Champions si giocheranno il 20-21 e 27-28 agosto.

I risultati dei preliminari di Champions League 2019-2020

Qarabag-APOEL Nicosia 0-2, Rosenborg-Maribor 3-1, Dinamo Kiev-Bruges 3-3, Copenaghen-Stella Rossa 7-8 (dopo i calci di rigore), Ferencvaros-Dinamo Zagabria 0-4, Ajax-PAOK Salonicco 3-2, LASK-Basilea 3-1, Olympiacos-Istanbul Basaksehir 2-0, Celtic-Cluji 3-4, Porto-Krasnodar 2-3.