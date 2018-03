E' partito il conto alla rovescia per le sfide valide per i quarti di finale della Champions League 2017/2018, con la Juventus e la Roma che saranno impegnate contro Real e Barcellona. Nel frattempo però è già tempo di pensare al futuro della massima competizione continentale e in particolare, al triennio 2018-2021, che si rivelerà più vantaggioso dal punto di vista economico per la formazioni che vi prenderanno parte. Buone notizie dunque in primis per Juventus e Napoli, in lotta per lo scudetto e già praticamente certe della partecipazione alla prossima Champions

Perché la Champions 2018-2021 sarà più ricca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Uefa incasserà 3.4 miliardi a stagione, 1.1 in più rispetto al ciclo 2015-2018, dalla commercializzazione di Champions e Europa Leguae. Il motivo? Le riforme nella massima competizione che permetterà a Premier, Liga, Bundesliga e anche Serie A di avere 4 rappresentanti nella fase a gironi. Una situazione che aumenta l'appeal del torneo per sponsorizzazioni e televisioni. Ecco allora che anche le squadre potranno giovare di premi più ricchi rispetto al recente passato.

Il montepremi della nuova Champions League

Il montepremi complessivo della Champions League 2018-2019 e delle due edizioni successive sarà complessivamente di 1.9 miliardi. Un aumento dunque di mezzo miliardo rispetto all'edizione in corso (per l'Europa League invece il montepremi si aggirerà sui 500 milioni). I premi riservati alle squadre saranno classificati in base a 4 categorie, ovvero quelli legati alla partecipazione (25%), quelli del market pool ( 15%), quelli relativi ai risultati stagionali (30%) e ai risultati storici (30%).

I premi per i risultati storici maggiori di quelli del market pool

I risultati storici dunque avranno un peso specifico maggiore rispetto al market pool, ovvero la quota che dipende da quanto le emittenti nazionali pagano per trasmettere le partite. Da un totale di 580 milioni per questo fattore si passerà ai 300 milioni, Il ranking storico invece aumenta e premierà i risultati ottenuti in passato in tutte le coppe, con i più recenti che ovviamente varranno di più. Real, Barcellona, Liverpool, Bayern e Milan ovviamente potrebbero trarne beneficio, ma anche la Juventus e l'Inter potrebbero incassare un discreto tesoretto. Il totale a disposizione è di 528 milioni di euro, con la prima che ne incasserà 32.

Quanto guadagnerà chi vincerà tutte le partite della prossima Champions

Aumentano anche gli introiti relativi ai risultati stagionali, quasi raddoppiati da 380 a 600 milioni. Nello specifico, vincere nei gironi varrà 2.7 milioni di euro, con gli ottavi che permetteranno di incassare 9.5 milioni. Ai quarti 10.5, alle semifinali 12 e alla finale 15 con la vittoria della Champions che permetterà di intascare 19 milioni. Vincendo praticamente tutte le partite dunque si percepirebbero 82 milioni solo dai risultati stagionali, e quota partecipazione.

Juve e Napoli già certe di incassare 15 milioni di euro a testa

A proposito di quota partecipazione, questo aspetto può già interessare Juventus e Napoli ovvero le due battistrada della Serie A che sono praticamente già certe della loro qualificazione alla prossima Champions League. Entrambe sono già certe (scongiuri a parte) di guadagnare 15 milioni a testa: a tanto ammonterà il premio di partecipazione alla fase a gironi della prossima Champions. Anche la terza e la quarta forza del campionato, incasseranno la stessa somma. Tutto grazie ad un aumento della cifra complessiva da 406 milioni della stagione attuale, fino ai 480 del futuro.