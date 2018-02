L'ultima sconfitta di Marassi ha fatto tirare i remi in barca anche all'ultimo dei più accaniti tifosi nerazzurri: sarà un'altra stagione di passione e penitenza, in cui alle aspettative invernali seguiranno inevitabili delusioni estive. L'importante è che la speranza sia l'ultima a morire e che il sogno di una qualificazione in Champions League resti fino all'ultimo. Il resto – in primis uno scudetto accarezzato l'arco do una quindicina di giorni di gloria – è rimandato. A tempo indeterminato.

Così anche Ines Trocchia ha deciso di abbandonare la barca nerazzurra e tifare Napoli. La mora top model di origini partenopee ma dal cuore caldissimo per i nerazzurri sembra avere abdicato al proprio tifo, puntando tutte le sue fiches sulla attuale capolista del campionato di Serie A. Una sterzata decisiva che ha trovato subito enorme apprezzamento tra i tifosi di Hamsik e Insigne che così possono annoverare tra i vip anche la prorompente modella.

A post shared by Inès Trocchia ♡🦄🔵 (@inestrocchia) on Feb 19, 2018 at 6:33am PST

Tutto è nato da una confessione espressa su un post su Instagram da parte della stessa Ines Trocchia modella che sta avendo molto successo professionale e che da oggi è seguitissima da vicino anche tra i tifosi del Napoli. Mentre quelli dell'Inter possono trovare l'ennesimo motivo per arrabbiarsi ulteriormente. Dopo l'umiliazione di Marassi, infatti, hanno perso l'affetto e il tifo della procace mora che imperversa tra social e copertine patinate – fino a ieri – in maglietta nero e azzurra.

Quest’anno purtroppo l’Inter ha pochissime possibilità di vincere lo scudetto, ma sono sicura che ci riprenderemo e ci rifaremo l’anno prossimo in Champions!!! Intanto però, il nostro campionato sta per ritornare il più bello del mondo, la storia sta cambiando… la squadra della mia città sta combattendo contro tutto e tutti… il campionato deve essere colorato… se non nerazzurro almeno azzurro!!! Forza ragazzi!!!”.

L'unico modo perché Ines torni a vestire i colori della Beneamata per la gioia e per gli occhi dei tifosi nerazzurri è che il team Spalletti la smetta di rimediare brutte figure e torni a vincere, cosa che negli ultimi due mesi è accaduta – in modo fortuito – solo una volta, contro il Bologna. Se l'Inter dovesse prendere il treno per la Champions League, salirebbe sul primo vagone anche la bella Ines. Il che, di questi tempi è più che una magra consolazione.