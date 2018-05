Andrea Pirlo è sceso in campo per l'ultima volta e ha detto addio al calcio giocato ne "La notte del Maestro": è stata una bellissima festa, con campioni di tutto il mondo arrivati al Meazza per omaggiare il centrocampista bresciano che ha segnato con le sue gesta un'era calcistica, sia in Italia che in Europa. Una partita che è servita per rendere omaggio ad un campione incredibile e adesso c'è molta curiosità su quale sarà il futuro di questo grandissimo campione. Il titolo per la serata di San Siro potrebbe essere, parafrasando un noto cantautore romano, "un'emozione per sempre" perché in campo c'era una delle generazioni più belle che il calcio italiano abbia mai visto.

Antonio Conte e Carlo Ancelotti hanno guidato la squadra dei "Bianchi" mentre Roberto Donadoni, Mauro Tassotti e Massimiliano Allegri erano al timone dei "Blu". Assenti giustificati Ronaldinho, che ha perso l'aereo per Milano, e Paul Pogba. La gara, che non ha mai avuto un vero e proprio valore agonistico, si è chiusa 7-7 grazie alle reti di Shevchenko, Quagliarella, Cassano, Cafù, Seedorf, Brocchi e Toni. Per la squadra bianca hanno trovato il goal Pato, doppietta, Bobo Vieri, Pippo Inzaghi, tripletta, e Matri.

Andrea Pirlo ha lasciato il campo al minuto 35 per il figlio Nicolò e tutto il pubblico del Meazza si è alzato in piedi per salutare questo fenomeno: si tratta di una sorta di passaggio di testimone, visto che ragazzo promette bene e l'anno prossimo dovrebbe entrare a far parte delle giovanili della Juventus. Tanto per lasciare il segno anche nell'ultima partita, il regista italiano per eccellenza ha mandato in porta Vieri con un passaggio rasoterra su palla da fermo. Subito dopo il triplice fischio Pirlo ha dedicato qualche minuto al publico accorso a San Siro per la sua gara d'addio: "Vi ringrazio per questo spettacolo, è stata una bella serata di sport e beneficenza. Ringrazio tutti. Forza Italia e forza il calcio. Grazie a tutti". Semplice, schietto, lineare come sempre. Grazie di tutto Andrea!

Le squadre in campo

White Stars: Abbiati, Dida; Bonucci, Chiellini, Costacurta, Favalli, Jankulovski, Maldini, Nesta, Oddo, Simic, Zambrotta, Zanetti; Baronio, Camoranesi, Gattuso, Lampard, Leonardo, Pepe, Pirlo, Rui Costa, Verratti, Vidal; Baggio, Del Piero, Di Natale, Iaquinta, Inzaghi, Matri, Pato, Ronaldo, Totti, Vieri.

Blue Stars: Buffon, Storari; Adani, Barzagli, Bonera, Cafu, Diana, Ferrara, Kaladze, Materazzi, Serginho; Pirlo, Albertini, Ambrosini, Brocchi, De Rossi, Diamanti, Marchisio, Perrotta, Seedorf; Borriello, Cassano, Quagliarella, Shevchenko, Tevez, Toni, Ventola.