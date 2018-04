E' partito il conto alla rovescia per la "Notte del Maestro", ovvero la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo che si disputerà il prossimo 21 maggio a San Siro. Il centrocampista bresciano, grande gloria del nostro calcio appenderà ufficialmente le scarpe al chiodo in una serata speciale, con una gara amichevole che vedrà la partecipazione di tante stelle del passato e del presente dello sport più bello del mondo. E' stato proprio l'ex campione di Milan e Juventus a svelare i nomi di alcuni dei calciatori che prenderanno parte al confronto.

La Notte del Maestro, ecco quando e dove si giocherà la partita d'addio al calcio di Pirlo

Già ormai da diversi mesi Andrea Pirlo ha detto basta con il calcio giocato dopo la sua ultima esperienza oltreoceano in terra newyorkese. Nonostante tutto però il campione del mondo ha deciso di giocare un'ultima partita, per ufficializzare il suo addio allo sport che gli ha regalato tantissime soddisfazioni. Il match d'addio di Pirlo, intitolato "La Notte del Maestro" si disputerà il prossimo 21 maggio nella speciale cornice di San Siro con fischio d'inizio alle 20.30. Parte del ricavato dell’incasso sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro e a il volo di Pietro Onlus.

Partita d'addio al calcio di Pirlo, ci sarà anche Bonucci

Andrea Pirlo nella giornata di oggi ha svelato alcuni dei nomi dei calciatori che scenderanno in campo nella sua partita d'addio. Oltre a tutti i componenti della Nazionale laureatasi campione del Mondo nel 2006 di cui Pirlo ha fatto parte, ci saranno anche tanti ex giocatori di Milan e Juventus ovvero le squadre in cui ha collezionato i maggiori successi della sua carriera. Tra questi anche Leonardo Bonucci, ovvero l'attuale capitano rossonero che ha avuto un'esperienza professionale simile a quella dell'ex compagno in bianconero: i due infatti seppur a maglie invertite hanno fatto molto discutere con il trasferimento da una big all'altra.

I portiere e i difensori che giocheranno l'ultima volta con Pirlo

Dunque oltre ai campioni del mondo del 2006, saranno presenti tra i pali Christian Abbiati, Nelson Dida e Marco Storari; in difesa verranno schierati Daniele Adani, Daniele Bonera, Leonardo Bonucci, Marcos Cafu, Giorgio Chiellini, Alessandro Costacurta, Giuseppe Favalli, Ciro Ferrara, Marek Jankulovski, Kahka Kaladze, Stephan Lichtsteiner, Paolo Maldini, Serginho e Dario Simic. Bisognerà attendere ancora un po' per i centrocampisti gli attaccanti e gli allenatori, con i dubbi che saranno sciolti nei prossimi giorni.