Il biglietto da visita presentato in Russia, poche ore prima del flop del suo nemico Messi, è l'ennesimo avvertimento che Cristiano Ronaldo ha inviato al mondo del calcio. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi su chi fosse il giocatore più forte al mondo, la tripletta rifilata alla Spagna li ha cancellati nel giro di poche ore. Dopo la notte da sogno con il suo Portogallo, CR7 ha dunque confermato di essere il giocatore più determinante in circolazione.

Questo lo sanno bene tutti i "top club" europei. C'è chi può solo sognare di averlo in squadra e chi invece può fare di tutto per metterlo sotto contratto. Un privilegio che possono vantare Manchester United e Paris Saint-Germain che, insieme allo stesso Real Madrid, si giocano la possibilità di infuocare l'estate dei propri tifosi con il nome del fenomeno di Madeira.

Il rilancio di United e Psg

Lo "ius primae noctis" continua però ad averlo Florentino Perez. Dall'entourage di CR7 hanno fatto sapere che lo strappo non è irreversibile e che se ne può parlare. Il presidente madridista ha già rilanciato con un'offerta di 25 mln, più una serie di bonus che potrebbero far arrivare lo stipendio del portoghese fino a 32,5 milioni di euro all'anno: proposta molto più alta degli attuali 21 milioni di euro netti a stagione.

I soldi non sarebbero però un problema nemmeno per United e Psg. Gli inglesi si sono infatti già mossi attraverso la "consulenza" di José Mourinho, che è volato in Russia per incontrare di persona Cristiano Ronaldo. La suggestione di un clamoroso ritorno a Manchester e la presenza di Jorge Mendes (procuratore sia di Mou che di CR7), rendono l'affare possibile soprattutto se sul tavolo ci sarà un'offerta vicina a quei 40 milioni di euro che guadagna Leo Messi. A Parigi, però, sono pronti a far sul serio. Fair Play Finanziario permettendo, Al-Khelaifi sarebbe infatti disponibile a rilanciare fino a 45 mln di euro a stagione.