In Serie A ha segnato due gol: uno al Cagliari il 27 ottobre scorso e l'altro sabato sera a San Siro contro il Milan. In calce alla vittoria storica del Benevento c'è il nome di Pietro Iemmello, 26enne attaccante calabrese giunto nel Sannio dopo aver preso confidenza con la categoria tra le fila del Sassuolo. Quella rete non servirà a evitare la retrocessione dei campani ma è la dimostrazione di come orgoglio e forza di volontà possano fare la differenza anche quando ti danno per spacciato perché giochi nella tana del ‘diavolo' a caccia di punti per l'Europa.

Lo fissi negli occhi e ti accorgi che non fa così paura. Così ha fatto la squadra di De Zerbi, così è stato per la punta che ha esultato alzando le braccia al cielo come fosse una liberazione nella notte che gli ha regalato una bella soddisfazione, ripagandolo in parte della malasorte che lo ha frenato per un'infiammazione al ginocchio aggravatasi in infortunio costringendolo a star fuori un paio di mesi tra novembre e gennaio scorso, ad accontentarsi di qualche apparizione tra campo (poco) e panchina (anche troppo per un bomber). Fino a ieri sera, fino a quella rasoiata che ha trafitto Donnarumma e ha inferto al Milan un altro brutto colpo: all'andata toccò al portiere Brignoli, al ritorno ci ha pensato Iemmello a lasciare i rossoneri all'inferno.

La dedica col dito in bocca. Giulia Elettra Gorietti è la compagna 29enne che tra un paio di mesi lo renderà papà di una bimba. Subito dopo aver segnato, il primo pensiero è stato per lei e per la piccola che reca in grembo.

Ti volevo da tanto ma Papà ci ha messo un po’ ad arrivare – si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram dalla donna -. Come tutte le cose belle. Finalmente adesso ci sei e sarai la ragione della nostra vita.

Lontano dal gossip. E se credete che la professione di mamma-attrice rischia di tenere sotto i riflettori del gossip la relazione tra il calciatore e la donna di spettacolo vi sbagliate. A parte il chiacchiericcio su un presunto flirt con Fedez (solo una voce tra le pieghe del pettegolezzo patinato), null'altro c'è nella vita della giovane romana che nel 2003 debuttò sul grande schermo nel film di Paolo Virzì (Caterina va in città, allora aveva 14 anni). La coppia vive con molto discrezione la propria relazione tant'è che l'ultima immagine insieme di Pietro e Giulia risale al Capodanno.

Chi è Giulia Elettra Gorietti. Attrice romana, figlia di Nicole Moscariello – l'attuale moglie di Andrea Roncato – la compagna di Pietro Iemmello aspetta il primo figlio che nascerà a breve. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla nel 2003 quando, giovanissima, interpreta il ruolo di Giada nel film ‘Caterina va in città' di Paolo Virzì. Un anno dopo è protagonista in ‘Tre metri sopra il cielo' e poi ancora in ‘Ti amo in tutte le lingue del mondo' (Leonardo Pieraccioni, 2005) seguito da ‘Ho voglia di te' (Luis Prieto, 2007). Al cinema torna qualche anno più tardi: nel 2015 fa parte del cast di Suburra (Stefano Sollima, 2015) mentre in tv partecipa alla fiction ‘Solo per amore' (Canale 5), a ‘I segreti di Borgo Larici' (sempre sulla Rete ammiraglia di Mediaset) e al programma ‘Notti sul ghiaccio' condotto da Milly Carlucci.