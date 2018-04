La storica vittoria ottenuta dal Benevento contro il Milan per 1-0 allo stadio Giuseppe Meazza è la prima affermazione in trasferta in questo campionato e permette alla squadra di Roberto De Zerbi di evitare, almeno per questa giornata, la matematica retrocessione in Serie B. Dopo la vittoria dei sanniti di stasera e la sconfitta di oggi della Spal al momento i punti di distacco dal quart'ultimo posto sono 12 con 4 partite ancora da giocare e tra queste c'è proprio lo scontro contro la compagine di Leonardo Semplici il 6 maggio a Ferrara: nella gara di andata ad avere la meglio sono stati Antenucci & co. per 2-1.

Il prossimo turno vedrà i sanniti ospitare l' Udinese di Oddo mentre la Spal andrà a fare visita al Verona, altra squadra che lotta per la salvezza, ma a questi agli scaligeri basterà fare un solo punto per condannare gli Stregoni alla retrocessione matematica.

San Siro porta bene a Iemmello

Lo stadio Giuseppe Meazza porta fortuna a Pietro Iemmello: l'attaccante calabrese ha realizzato la rete della vittoria per i sanniti nell'anticipo serale contro il Milan dopo aver firmato una doppietta lo scorso anno contro l'Inter quando vestiva la maglia del Sassuolo. Due goal che stesero la squadra di Stefano Pioli, caduta in vortice nero che si concluse con la mancata qualificazione in Europa, e regalò una vittoria importanti ai neroverdi allenati da Eusebio Di Francesco. Per Iemmello quella di stasera è la terza rete nello stadio milanese e, secondo quanto riporta OptaPaolo, in nessun altro stadio ha realizzato più goal.

A Premium Sport l'attaccante del Benevento, al termine del primo tempo della gara contro il Milan, ha dichiarato: