in foto: Piatek a Casa Milan – Fonte Ac Milan

Dopo una trattativa durata giorni, che ha coinvolto anche Gonzalo Higuain e il Chelsea, il Milan ha presentato ufficialmente il suo nuovo attaccante: Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco, durante la sua prima conferenza stampa che si è appena conclusa a Milanello, ha così pronunciato le sue prime parole da nuovo giocatore rossonero: "Quando ero giovane ero un tifoso del Milan – ha esordito Piatek – Giocare con questa maglia è sempre stato il mio sogno. Essere seduto vicino a grandi leggende come Maldini e anche Leonardo è poi un grande onore".

Il sogno Champions League

"Spero di poter far vedere il mio talento in ogni partita – ha continuato l'ex Genoa – Sono un attaccante e voglio segnare in tutte le partite. Per far questo ho sempre lavorato molto duramente. Ho sempre creduto in me stesso. Sono nato pronto e farò di tutto per far arrivare il club in Champions League. Nonostante i tredici gol con il Genoa, non mi aspettavo di attirare l'attenzione del Milan su di me. Ora sarà fantastico giocare a San Siro e farò del mio meglio per segnare con questi colori. La mia esultanza? Questo è il mio stile e quando segno sparo. Mi viene spontaneo".

In coppia con Cutrone

Krzysztof Piatek, che ha scelto di indossare la maglia numero 19 (lasciando nel cassetto la 9, che ormai da anni non porta bene a chi la indossa), è dunque alla vigilia del suo debutto a San Siro: esordio che arriverà contro il Napoli del connazionale Milik: "Arek lo vedo in ottima forma, ma spero possa essere il Milan a vincere – ha spiegato il polacco – In coppia con Cutrone? Io posso giocare con un secondo attaccante a fianco a me e spero di riuscire a far bene con Patrick con il quale vorrei segnare molti gol".