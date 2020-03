Ha poca voglia di festeggiare Andrea Petagna, il match-winner di Parma-Spal. Il bomber che ha segnato la rete che ha permesso agli estensi di conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza nel post-partita su Instagram ha evidenziato la necessità di fermare il campionato, per l'emergenza Coronavirus: "Il calcio deve essere messo da parte . La salute di tutti gli italiani al primo posto. Poi torneremo a giocare".

Petagna decide Parma-Spal. Pomeriggio surreale al Tardini per l'emergenza Coronavirus

Con la sua rete Andrea Petagna ha deciso il match tra Parma e Spal, regalando tre punti di vitale importanza in chiave salvezza alla formazione di Di Biagio. Un match giocato in un'atmosfera surreale, e che ha rischiato di non essere disputato dopo le parole del ministro dello sport Spadafora alla luce dell'emergenza Coronavirus. Inizialmente richiamati negli spogliatoi, i calciatori sono tornati in campo, con la sfida che è iniziata con ampio ritardo. La sensazione è che il programma dei recuperi della 26a giornata di campionato dovrebbe disputarsi regolarmente, anche se i giocatori sono pronti allo sciopero. L'ipotesi di una sospensione del torneo è tutt'altro che irrealizzabile.

Petagna sta con Tommasi, giusto fermare la Serie A per l'emergenza Coronavirus

Nel post-partita Petagna su Instagram ha messo da parte la gioia della vittoria, evidenziando la necessità per il calcio italiano di fermarsi. Anche il bomber della Spal è d'accordo con Damiano Tommasi, sull'ipotesi di sospendere le attività alla luce dell'emergenza Coronavirus: "Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte . La salute di tutti gli italiani al primo posto. Poi torneremo a giocare".