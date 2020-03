Al Tardini di Parma la partita al momento nonsi gioca. Dopo aver annunciato le formazioni in uno stadio deserto, e con le squadre che stavano uscendo sul terreno di gioco, è arrivato il contro ordine: tutto fermo, la decisione sul possibile inizio del match è stata rinviata di 30 minuti. La Lega Serie A sta valutando le ultime dichiarazioni di Spadafora sulla possibilità di sospendere tutto.

Al Tardini di Parma potrebbe non giocarsi la partita che era in programma alle 12.30 e con essa l'intera giornata di recupero della 26° turno di Serie A. Mentre i giocatori si accomodavano in panchina e i titolari si apprestavano a scendere in campo, in uno stadio completamente deserto, è arrivata la comunicazione di fermare tutto e attendere nuove delucidazioni sul da farsi. La Lega Calcio sta valutando la situazione, anche dopo i reiterati appelli di sospendere le partite e – a questo punto – anche il campionato.

(In aggiornamento)