La Serie A torna in campo a porte chiuse, ma il rischio di una sospensione del campionato alla luce dell'emergenza Coronavirus è sempre dietro l'angolo. Il divieto di ingresso e uscita dalla Lombardia e da alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte a meno di "gravi e indifferibili motivi" (che per ora non influirà sulle trasferte delle società e dunque sulle gare, al netto delle disposizioni di sicurezza), potrebbe rappresentare il preludio all'arrivo di ulteriori provvedimenti restrittivi che inevitabilmente spingerebbero in direzione di uno stop delle partite. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi questa situazione, cose succederebbe con la classifica di Serie A? Cosa dice il regolamento?

Cosa succede con la classifica di Serie A in caso di campionato sospeso per il Coronavirus

La sospensione del campionato di calcio per l'emergenza Coronavirus, rappresenterebbe una situazione senza precedenti. Nella storia della Serie A, ci si è ritrovati a fermare l'attività solo in concomitanza delle guerre, per uno scenario che dunque non è stato praticamente mai preso in considerazione dalle istituzioni calcistiche. La situazione attuale però è tale da far pensare ad un possibile stop in futuro, anche perché le restrizioni per evitare il rischio di ulteriori contagi, stanno aumentando. E inevitabilmente a questa prospettiva stanno iniziando a pensare anche i vertici del calcio italiano visto che, sia nel regolamento della Serie A che nello statuto FIGC, al momento non ci sono norme specifiche sulla classifica di Serie A in caso di un fischio finale anticipato, legato a motivi di forza maggiore.

Serie A, cosa potrebbe succedere in caso di sospensione del campionato

Sarebbe indispensabile dunque l'intervento dei vertici Federali e della Lega, per decidere con un provvedimento ad hoc come procedere e quali criteri adottare per determinare il vincitore dello Scudetto, la squadre qualificate alle coppe e quelle retrocesse in Serie B. Uno di questi per esempio potrebbe essere quello legato alla presa in considerazione della classifica alla 24a giornata di Serie A, ovvero l'ultima completa visto che dalla successiva sono iniziati i rinvii (In questo caso campione d’Italia sarebbe la Juventus, con Lazio, Inter e Atalanta in Champions e Roma e Verona in Europa League. Genoa, Brescia e Spal finirebbero in Serie B). Si tratta però solo di una suggestione, perché la situazione sarà definita