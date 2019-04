Mentre Cristiano Ronaldo sta trascorrendo una breve vacanza in Croazia uno dei croati dell’Inter lancia il guanto di sfida alla Juventus. Ivan Perisic, intervistato da ‘Inter tv’, ha detto che la squadra nerazzurra può vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato, compresa quella contro la Juventus, che ha appena conquistato il titolo di Campione d’Italia e che si presenterà alla ‘Scala del calcio’ sabato sera.

L’Inter può battere la Juve

L’esterno nerazzurro guiderà la squadra di Spalletti sabato sera a San Siro, dove scenderà in campo la Juventus, che lo scorso anno di questi tempi vinse per 3-2 una partita molto polemica che risultò fondamentale per l’esito della lotta scudetto del 2018. Perisic riconosce ovviamente la forza della Juventus, ma è sicuro che l’Inter ha la possibilità di vincere contro i bianconeri e soprattutto di conquistare anche il terzo posto.

Stiamo bene e puntiamo a vincere tutte le partite perché siamo l'Inter: siamo forti. Dobbiamo lavorare e finire la stagione con più punti possibili. Li conosciamo, vincono da otto anni in Italia. Sono forti e vorranno vincere ma abbiamo la forza per farcela. Vogliamo chiudere terzi ed entrare in Champions League.

In cosa deve migliorare l’Inter secondo Perisic

Reduce da un gol pesante nel match con la Roma, terminato 1-1, un punto pesante questo per l’Inter che ha tenuto a distanza la squadra giallorossa e lo stesso Milan, Perisic analizza, da giocatore esperto, il problema realizzativo dell’Inter, che crea tanto ma che non riesce a concretizzare tutte queste palle gol: