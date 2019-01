Alexandre Pato può tornare in Italia? Il nome dell'attaccante brasiliano torna caldo in chiave di calciomercato anche per il Milan. Il motivo è legato ai problemi extracalcio del proprietario del Tianjin Quanjan, il club in cui milita il giocatore classe 1989, che è stato addirittura arrestato. Una situazione che rischia di incidere anche sulle casse del club e dunque sul futuro dei calciatori, e in primis di Alexandre Pato che potrebbe dunque lasciare la Cina.

Calciomercato, quale sarà il futuro di Alexandre Pato. Perché può lasciare la Cina

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, il nome di Alexandre Pato torna caldo in chiave calciomercato. Questa volta ad incidere sul futuro dell'attaccante brasiliano potrebbero essere i problemi del presidente del Tianjin Quanjan. Shu Yuhui patron del club cinese, secondo quanto riportato dai tabloid orientali, è stato arrestato insieme ad altri imprenditori e manager. Il motivo è legato a presunta falsa propaganda con la sua azienda. Una situazione che ovviamente può incidere anche sulla situazione economica del club e in particolare sulla gestione, con gli stipendi che potrebbero non essere elargiti con continuità. Ecco allora che i big della squadra e dunque anche Alexandre Pato potrebbe essere ulteriormente incentivato a cambiare aria sul mercato

Pato, le ultime notizie di calciomercato. C'è anche il Milan

Una situazione che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco del mercato. Al tavolo delle pretendenti per l'attaccante classe 1989 oltre alle formazioni brasiliane Internacional, San Paolo e Corinthians, c'è anche il Milan a caccia di un attaccante per puntellare il suo reparto offensivo nella finestra di trattative invernale. E alla luce degli ultimi sviluppi legati alla dirigenza del Tianjin Quanjan l'eventuale operazione Pato potrebbe chiudersi anche su cifre più basse.

Quanto costa Alexandre Pato, le cifre del possibile colpo di calciomercato

Alexandre Pato ha un contratto in scadenza con il Tianjin Quanjan fino a fine 2019 con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Una somma che però potrebbe calare, per la situazione delicata della proprietà del club cinese. Stesso discorso anche per l'ingaggio: Pato e anche altri compagni di squadra avrebbero aperto alla possibilità di approdare in un nuovo club con uno stipendio inferiore. In Cina il "Papero" incassa circa 6 milioni di euro a stagione, ma nella sua prossima squadra (che potrebbe essere anche il Milan), lo stipendio sarà inferiore.