L'avventura cinese di Alexandre Pato con la maglia del Tianjin Quanjian è agli sgoccioli. Le ultime notizie relative al mercato del Milan, riportano la decisione del ventinovenne attaccante brasiliano: cercato nei giorni scorsi dal direttore sportivo Leonardo per un possibile e clamoroso ritorno in Italia. A caccia di un attaccante che possa completare il reparto già composto da Higuain e Cutrone, il club rossonero dovrà però virare su un altro obiettivo.

Nel corso di una toccante intervista rilasciata al programma televisivo "Esporte Espetacular" di Rede Globo, Alexandre Paio ha infatti confessato in lacrime di voler tornare in Brasile: una decisione presa dopo la malattia che ha colpito la sorella Gisele, alla quale è molto legato, e da cui la ragazza si è ripresa. "E' stato un periodo molto difficile – ha spiegato il ‘Papero' – La cosa che più vorrei è vincere un Mondiale per club giocando in una squadra del mio paese, quindi brasiliana".

La scelta di Pato e il ritorno in Italia di Muriel

L'intervista televisiva, registrata in occasione di una sua visita al reparto oncologico di un ospedale di San Paolo, è dunque servita a Pato per far chiarezza sul suo futuro. Arrivato in Cina nel 2017 e sotto contratto fino al 2020 con il club della Super League cinese, il giocatore verdeoro si è così esposto per un suo rientro in patria e ha di fatto escluso un ritorno nel club rossonero: formazione nella quale ha militato dal 2007 al 2013.

Le sue parole sono arrivate quasi in contemporanea alle indiscrezioni giunte dalla Spagna per Luis Muriel: nuovo obiettivo di mercato del Diavolo. Sull'ex giocatore di Lecce, Udinese e Sampdoria (oggi al Siviglia), c'è però anche la forte concorrenza della Fiorentina di Pantaleo Corvino: anch'essa pronta a prendere in prestito con diritto di riscatto il colombiano.