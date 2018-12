Le ultime notizie di calciomercato arrivano dalla Spagna e raccontano di un Milan vicinissimo all'accordo con il Siviglia per Luis Muriel. Il centravanti colombiano, vecchia conoscenza della Serie A ed ex di Lecce, Udinese e Sampdoria è diventato l'obiettivo numero uno dei rossoneri per la finestra di trattative invernale. Discorso avviatissimo e addirittura prossimo alla conclusione secondo i tabloid iberici, con l'unico ostacolo che potrebbe essere rappresentato dall'interesse della Fiorentina, altra società italiana sulle tracce del giocatore. E Gattuso, dopo la vittoria in Milan-Spal ha aperto al possibile arrivo di Luis Muriel sul mercato, esaltandone le doti.

Luis Muriel-Milan, le ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato dai tabloid spagnoli, come Efe e Estadio Deportivo, il Milan ha impresso un'accelerata alla trattativa di calciomercato con il Siviglia per Luis Muriel. I due club potrebbero trovare l'accordo sulla base di un prestito con l'obbligo di riscatto (nessuna indiscrezione al momento sulle cifre del possibile affare). Non è da escludere però anche la possibilità di una trattativa che si possa chiudere sulla formula di un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto, con il Milan che dunque potrebbe riservarsi la possibilità di decidere il destino di Muriel a giugno, in base alle sue prestazioni.

La trattativa per Luis Muriel, il Milan e l'ostacolo Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però per il Milan nella trattativa per Luis Muriel il vero ostacolo da superare potrebbe essere rappresentato da un altro club italiano. Sul calciomercato per il colombiano si sarebbe mossa concretamente anche la Fiorentina, convinta dal canto suo di essere in vantaggio nella trattativa sulla concorrenza. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori conferme con il Milan che può contare sugli ottimi rapporti con il Siviglia, certificati dall'affare André Silva. Una situazione che potrebbe giocare a favore dei rossoneri.

Come può giocare Luis Muriel nel Milan

Il Milan con l'eventuale arrivo di Luis Muriel potrebbe mettere a disposizione di Gattuso una pedina importante per il suo reparto offensivo. Il centravanti acquistato dal Siviglia per poco più di 20 milioni dopo un ottimo avvio di esperienza in terra andalusa, ha perso posizioni nelle gerarchie della squadra anche grazie all'exploit di André Silva. 13 gol in 55 partite il suo score con la maglia biancorossa. Capace di giocare sia come punta centrale, sia come esterno destro, il veloce, tecnico e duttile attaccante potrebbe fare molto comodo ai rossoneri. A tal proposito nel post-partita di Milan-Spal, Gattuso ha parlato così delle sue caratteristiche: "Muriel ha caratteristiche per giocare in questa squadra. Può fare la prima o la seconda punta, ma anche l'esterno del tridente. Se lo abbiamo già preso? Questo me lo state dicendo voi…"