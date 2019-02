Regna ancora l'incertezza sulla data del recupero di Lazio-Udinese. La partita valida per la 25a giornata della Serie A 2018-2019 che si sarebbe dovuta disputare lunedì 25 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa dell'imminente sfida tra la formazione capitolina e il Milan valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia in programma a San Siro mercoledì 27 febbraio.

Lazio-Udinese, perché la partita della 25a giornata di Serie A è stata rinviata

Perché Lazio-Udinese è stata rinviata? La partita valida per la 25a giornata di Serie A era in programma inizialmente domenica 24 febbraio. A causa dell'impegno all'Olimpico della Nazionale italiana di rugby contro l'Irlanda per il Torneo Sei Nazioni previsto per la stessa domenica, si era pensato a spostare la gara a lunedì 25. La qualificazione della squadra di Simone Inzaghi alle semifinali di Coppa Italia ha cambiato però le carte in tavola: la Lazio scenderà in campo mercoledì 27 febbraio in casa del Milan per il match d'andata del penultimo atto del trofeo. Non essendoci dunque, tra lunedì e mercoledì, i 3 giorni di riposo obbligatori tra una gara e l'altra la partita di Serie A è stata rinviata a data da destinarsi.

Quando potrebbe essere recuperata Lazio-Udinese. Le soluzioni

La data del recupero di Lazio-Udinese è diventata dunque un vero e proprio caso. Impossibile infatti spostare il match di una settimana, visto che domenica 2 marzo andrà in scena all'Olimpico il derby contro la Roma. A questo punto tra Serie A, Coppa Italia e Europa League, è praticamente impossibile trovare un giorno disponibile fino a fine stagione con i biancocelesti impegnati ogni 3-4 giorni. L'unica soluzione potrebbe essere quella di un Lazio-Udinese a ridosso dell'ultima giornata di campionato. Le cose potrebbero cambiare solo nel caso di un'eliminazione della Lazio in una delle due competizioni. In quel caso si aprirebbero diversi slot per la disputa di Lazio-Udinese.