"Chi prendiamo come allenatore l'anno prossimo?". In sintesi è quanto il patron del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi avrebbe chiesto alla stella più brillante della sua squadra, ovvero Neymar. Il brasiliano che tornerà a giocare per i bleus solo nella prossima annata a causa del recupero dall'infortunio (assalto del Real Madrid permettendo), ha espresso il suo personale parere sul possibile erede di Emery che dopo il flop in Champions sembra destinato all'addio a fine stagione. O'Ney ha promosso la scelta Luis Enrique, bocciando la candidatura di Antonio Conte.

Psg, addio a Emery a fine stagione. I possibili successori

Non è un mistero la volontà del club della Tour Eiffel di cambiare guida tecnica a fine stagione. Emery non ha mai convinto del tutto e in questa stagione ha deluso le aspettative in Champions, dove il Psg è stato eliminato dal Real agli ottavi. Inoltre l'allenatore ex Siviglia paga anche il mancato feeling con alcuni giocatori, primo tra tutti Neymar con il quale il rapporto è stato sempre difficile. Ecco allora che è partito già il toto-successore, con il nome di Antonio Conte molto gettonato, e a seguire quelli di Luis Enrique, Mourinho e Carlo Ancelotti.

Neymar vuole Luis Enrique alla guida del Paris Saint Germain

Secondo quanto riportato da Paris United, il proprietario del Psg Al Khelaifi avrebbe chiesto un consiglio a Neymar, sul nome del tecnico su cui puntare nella prossima annata. Volato in Brasile per incontrare l'attaccante, in patria per la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico, il patron ha ricevuto questa risposta dall'ex Barcellona: "Presidente meglio Luis Enrique, prenda lui". Nessun dubbio dunque per O'Ney che conosce bene Luis Enrique, con il quale ha lavorato e vinto in terra catalana.

Perché Neymar vuole Luis Enrique e non Antonio Conte

Alla base della scelta di Neymar c'è dunque il già solido rapporto con l'allenatore spagnolo, che avrebbe piacere di ritrovare in terra francese. Ma non solo. La stella della Seleçao infatti non gradisce particolarmente Antonio Conte, e avrebbe rivelato ad Al Khelaifi di non apprezzare il suo gioco. L'allenatore italiano, nelle sue scelte tecniche e tattiche ha sempre dimostrato di non guardare in faccia nessuno e di pretendere da tutti i giocatori lo stesso atteggiamento in allenamento e in campo. Ecco allora che il rapporto con Neymar potrebbe non essere idilliaco, alla luce delle "bizze" di cui il campione si è spesso reso protagonista. Basterà questo parere ad indirizzare la scelta della dirigenza del Psg? Nei prossimi mesi, il verdetto