Dura la vita degli infortunati, tra fisioterapie controlli medici e test atletici per capire la qualità del recupero. Non evidentemente per Neymar che balla si diverte e pubblica tutto sui social. Per la rabbia del Paris Saint-Germain e del Brasile che stanno attendendo con apprensione il proprio campione. Che evidentemente non si sta di certo ammazzando di lavoro per rientrare in forma il prima possibile.

L'ultimo video divenuto subito virale infatti, lo ritrae sorridente e divertito mentre barcolla ballando su un solo piede mentre quello infortunato resta pericolosamente in aria. Il tutto davanti agli smartphone di amici e conoscenti. Il tutto mentre dovrebbe recuperare dall’infortunio alla caviglia e al metatarso del piede destro per cui si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico.

Galeotto è stato l'invito ad una festa cui Neymar non ha saputo rinunciare. Quella di Rafaella Marquezine, sorella di Bruna, la sua fidanzata che ha preparato un mega party ispirato al festival musicale Coachella. Tanta musica elettronica, in una cornice improbabile che ha visto al centro di tutto anche una pagoda e un menu a base di sushi, champagne e tantissimi fiori.

Ad un certo punto della serata Neymar ha rotto gli indugi e si è messo a ballare nonostante il suo infortunio. Senza aiuti, senza stampelle, rischiando di cadere e di rovinare sul piede infortunato. Salti e sorrisi su un solo piede, quello non immobilizzato da un tutore, il tutto è finito poi in un video pubblicato su Instagram.

A post shared by Brumar. (@brumar.bn) on Mar 19, 2018 at 7:16pm PDT

Il vero problema è che le stesse immagini sono finite dentro gli uffici dei dirigenti della Nazionale brasiliana e del PSG che ovviamente non hanno affatto gradito la performance del loro tesserato che rischia di compromettere la rieducazione. Soprattutto in vista del prossimo Mondiale. Per il quale dovrebbe recuperare in tempo. Balli permettendo.