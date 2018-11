C'è una domanda che tanti si pongono da qualche anno: perché nessuna squadra italiana ha tentato di portarsi a casa il cartellino di Marco Verratti e il Pescara lo ha venduto al PSG? Il passaggio in Ligue 1 del centrocampista abruzzese in Italia ha suscitato parecchio clamore ma il presidente del club adriatico, Daniele Sebastiani, intervenuto a "Un Calcio Alla Radio” su CRC Targato Italia, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato sul mancato approdo di Verratti al Napoli:

Io ho sempre detto che all’epoca l’unica italiana che fece un’offerta seria per lui fu il Napoli. Avevamo chiuso e per me era un’operazione fantastica perché Verratti sarebbe rimasto un anno in più, insieme ad Insigne, rimanendo Zeman, e perché c’erano calciatori azzurri che potevano venire a Pescara come Santana. Saltò perché se vi ricordate Verratti fece un’intervista in cui diceva che era juventino. Gli ho detto “devi fare il professionista e che anche se tifi una squadra, devi essere pronto a giocare con chiunque. È evidente che la cosa è andata così ed è giusto e corretto dire che il Napoli era l’unica squadra che aveva fatto un’offerta seria.